الصحة تطلق برنامج تدريبي لأطباء طوارئ المستشفيات والبورد

غزة- الرأي

أطلقت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات البرنامج التدريبي الشامل لأطباء طوارئ المستشفيات والأطباء المقيمين ضمن برنامج بورد طب الطوارئ في مرافق وزارة الصحة وذلك في مركز حياة بمقر كلية الطب بالجامعة الإسلامية، وبدعم من الهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي وتنمية القوى البشرية.

وأوضح د. محمد العطار، أن المشروع سيشتمل على ثلاث برامج تدريبية أولها برنامج تدريبي يستهدف الأطباء العامون في أقسام الطوارئ، لافتا الى أنه تم تصميم هذه الدورة للمرة الأولى في مرافق وزارة الصحة وهي دورة الطوارئ الباطنية، بواقع ثلاث أيام تدريبية متتالية تتضمن مواضيع تتعلق بأهم حالات الطوارئ الباطنية التي يتعامل معها الطبيب بقسم الطوارئ، علما بأن التدريب سيستهدف عدد 64 طبيب طوارئ مقسمين على أربع مجموعات تدريبية من سبع مستشفيات بواقع 15 طبيبا لكل مجموعة.

ويضيف: "أما البرنامج الثاني هو برنامج تأسيسي في طب الطوارئ ويستهدف 28 طبيب من أطباء المستوى الأول المقيمين في برنامج بورد طب الطوارئ، والبرنامج الثالث برنامج تدريبي متقدم يستهدف 13 طبيب من أطباء البورد بالمستويات العليا".

ويشير د. العطار الى أن البرنامج الثاني والثالث سيستمر لعشرة شهور بواقع يوم تدريبي أسبوعي كامل.

ونوه الى أن هذا البرنامج يحاضر فيه نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في جميع التخصصات المختلفة، كما ويشمل على مجموعة من المحاضرات النظرية وورش العمل ومحطات ومهارات عملية وكورس في البحث الطبي لأطباء البورد.

يذكر أنه تم إطلاق البرنامج التدريبي الأول العام الماضي الذي استهدف 15 طبيبا من أطباء الطوارئ.

ووجه د. العطار شكره للهلال الأحمر القطري لدعمه لعدة برامج تدريبية لكوادر وزارة الصحة وعلى رأسها برنامج بورد طب الطوارئ، حيث أن هذه الاسهامات كان لها دورا كبيرا في دعم أقسام الطوارئ بعدة مستلزمات طبية ساعدت في تحسين الخدمة الصحة المقدمة.