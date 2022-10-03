بلدية الزوايدة تعقد لقاء تدريبي لأقسام البلدية

غزة - الرأي:

نظم قسم العلاقات العامة وقلم الجمهور لقاء تدريبي لموظفي البلدية حول كيفية التعامل مع برنامج قلم الجمهور الجديد وكيفية تقديم طلبات وشكاوى المواطنين والتعرف على الخدمات الإلكترونية في برنامج خدمات الجمهور الجديد .

وذلك بحضور رئيس البلدية ا.سامي ابو محيسن وعضوي المجلس البلدي م.يوسف ابو زايد وا.ياسر نصار .

ويأتي اللقاء في إطار حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات عدا عن تحسينها وتطويرها بالشكل المطلوب.

وعرضت م.امل ابو قاسم محتويات البرنامج وكيفية تقديم الطلبات والمعاملات والشكاوى بالإضافة إلى مسارات العمل وآلية متابعة الطلبات منذ استقبالها وانتهاءً بالردود عليها .

مشيرة في ذات السياق إلى أن الطلبات التي يتم تقديمها عبر الانترنت مرتبطة مباشرة بمنظومة البلدية الداخلية وبالتالي يتم عرض الطلب ضمن طلبات البلدية المقدمة عبر وحدة قلم الجمهور حيث يتم متابعتها بنفس الشكل، مبينة الخطوات المتبعة عبر تطبيق تجربة عملية حول كيفية استخدام منظومة الخدمات الالكتروني .

ومن جانبه بين ابو محيسن أن البلدية تولي اهتماما كبيراً بتطوير برامج المنظومة الداخلية والخارجية ومتابعة طلبات المواطنين وشكاويهم بشكل مستمر، مشيراً إلى أهمية إطلاق بوابة الخدمات الالكترونية بالموقع الإلكتروني والتي ستمكن كافة المواطنين من تقديم الطلبات والشكاوى كما أوضح بأنه سيتم افتتاح مركز خدمات الجمهور خلال الأيام القليلة القادمة للتسهيل على المواطنين خلال تقديم معاملاتهم .