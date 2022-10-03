بلدية خان يونس توقع اتفاقًا لتطوير جزء من ساحة القلعة

خانيونس- الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اتفاقًا مع شركة "همسات" للصرافة والحوالات المالية لتطوير جزء من ساحة القلعة وسط المدينة بتكلفة (30) ألف دولار، وذلك ضمن المساعي الرامية لتطوير المرافق والساحات العامة، تعزيزاً لجهود التنظيم والقطاع السياحي وإحياء البعد التاريخي لخان يونس.



وشارك في التوقيع رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ومدير عام شركة همسات م. عماد فروانة، ومسؤول شعبة الإشارة أ. عبد الكريم الفرا.



وخلال كلمته أكد د. البطة على أهمية الاتفاقية في دعم جهود البلدية للبدء الفعلي بأعمال تطوير ساحة القلعة وتركيب شبكات إنارة وإجراء أعمال ترميم لإبراز معلم الجندي المجهول لما له من مكانة بارزة في التاريخ الفلسطيني حيث يعبر عن رمزية الشهداء المصريين والفلسطينيين الذين قضوا دفاعًا عن مدينة خان يونس.



وشدد م. البطة على أن بلدية خان يونس تولي الشراكة المجتمعية الأهمية، سيما مع المؤسسات المصرفية والخدماتية وكافة مكونات المجتمع المحلي، لافتًا إلى أن تطوير ساحة القلعة يأتي ضمن مخرجات لورش عمل سابقة حول "إعادة تصميم ساحة القلعة وتعزيز بعدها التاريخي وقيمتها الوطنية"، مبيناً أن البلدية ستعمل في وقت لاحق على تطوير قلب مركز المدينة وإزالة كافة التشوه البصري والازعاج السمعي والبيئي واستبدالها بساحة عامة للمشاة تكون معلماً حضارياً وتاريخياً للأجيال القادمة.



من جانبه، أكد فروانة أن شركته وقعت الاتفاق ضمن مسؤوليتها المجتمعية في دعم احتياجات أبناء شعبنا وتطوير الساحات والأماكن العامة للتخفيف من معاناة المواطنين، عبر إيجاد المساحات الآمنة لتكون متنفسًا لجميع السكان، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق الذي يؤسس لشراكات واسعة مع مؤسسات المجتمع سيما الخدماتية.