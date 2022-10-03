"الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل لمناقشة الربع الثالث من خطتها السنوية

غزة - الرأي:

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد، ورشة عمل خاصة لمناقشة الربع الثالث من خطتها السنوية للعام 2022، واستعراض أبرز مؤشرات الإنجاز التي حققتها منذ بداية العام، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدراء العامون ومدراء الدوائر في الهيئة.

وافتتح محيسن ورشة العمل مؤكدًا أنها تأتي في إطار السعي المستمر لتفعيل التخطيط الاستراتيجي وتطوير وتجويد العمل، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وقياس مدى التقدم في تحقيق النتائج والغايات المرجوة بمستوياتها المختلفة.

وثمًّن محيسن الجهود التي بذلتها الإدارات العامة في الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت خلال العام الحالي إنجازات كبيرة في العديد من الملفات التي تشرف عليها، داعيًا الإدارات العامة إلى مواصلة جهودها لتقديم وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية ومميزة، تخدم قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني.