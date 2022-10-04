الشجاعية يواصل مطاردة خدمات رفح بعبور النصيرات والبريج يكتسح الجلاء

حقق نادي اتحاد الشجاعية- وصيف حامل اللقب للموسم الماضي، فوزاً هاماً على ضيفه خدمات النصيرات، بنتيجة 1-صفر على ملعب اليرموك البلديّ، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام الممتاز للموسم الكرويّ الجديد 2022-2023، سجله موسى حرارة في الدقيقة 39، وكان بمقدور النصيرات تقليص الفارق إلّا أنّ مهاجمه عيد العكاوي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 40، وسدد الكرة خارج المرمى، وشهد اللقاء إبعاد الحكم مدافع النصيرات ياسر النابلسيّة، بالبطاقة الحمراء.

وبذلك، رفع الشجاعية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر خدمات رفح، وبقي النصيرات برصيد نقطة واحدة فيلا المركز الـ12 الأخير بالتساوي مع غزة الرياضيّ.

حكم اللقاء الدوليون: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده فادي السمهوري، وأحمد شبير، ومحمود أبو مصطفى.

الدرجة الأوّلى

وفي الدرجة الأوّلى، حقق خدمات البريج فوزًا كبيرًا على مضيفه الجلاء، بنتيجة 3-1 على ملعب فلسطين الدوليّ، سجلها مدافع الجلاء أنس الدبجي خطأ في مرماه في الدقيقة 65، وبهاء الدعالسة- ثنائية في الدقيقتين 71، و86، وللجلاء إبراهيم أبو سيف في الدقيقة 82. وشهد اللقاء إبعاد لاعب وسط البريج رامي الطريفي في الدقيقة 50. وبذلك، رفع البريج رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، وبقى الجلاء خاليَ الوفاض في المركز الـ12، الأخير.

مباريات الثلاثاء

يلتقي اليوم الثلاثاء في الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال اليرموك وخدمات جباليا على ملعب فلسطين، وتختتم الأربعاء ويلتقي في الممتازة غزة الرياضيّ وشباب الزوايدة على ملعب فلسطين.