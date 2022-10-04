“قنابل غاز” تتسبب في إيقاف مباراة بالدوري الفرنسي

تسبب شغب الجماهير في إيقاف إحدى المباريات في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بشكل مؤقت قبل أن يتم استئنافها لاحقاً.

وتغلّب تولوز على ضيفه مونبلييه بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على الملعب البلدي تولوز، لحساب الجولة التاسعة من "الليغ ون".



وأظهر مقطع فيديو، منتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قيام الجماهير بإلقاء مقذوفات وغاز مسيل للدموع على المستطيل الأخضر.



وتسبب ذلك في شعور اللاعبين والكثير من المشجعين في المدرجات بالاختناق، فيما أوقف الحكم، جيريمي بينارد، المباراة، وعداد الوقت يشير إلى الدقيقة 57.

وطالب الحكم اللاعبين بالعودة إلى غرف تبديل الملابس، حرصاً على سلامتهم، قبل أن يعود لاستئناف المباراة بعد 20 دقيقة من توقفها، بعد تبدد الدخان.

وتأتي هذه الواقعة، بعد أقل من 24 ساعة من الكارثة الإنسانية التي وقعت في إندونيسيا، وراح ضحيتها 125 مشجعاً، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات هناك.

واقتحم حوالي 3 آلاف مشجع أرضية ملعب "كانغوروهان" في مدينة مالانغ، احتجاجاً على الخسارة التي تلقاها فريقهم أريما بريسبايا بنتيجة 2-3 من مضيفه بيرسيبايا سورابايا، وذلك يوم السبت، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتسببت هذه الكارثة في صدمة الاتحادات الدولية والقارية والوطنية حول العالم، فيما سارعت أندية عربية وأجنبية إلى تقديم عبارات التضامن والمواساة إلى أسر الضحايا.

فوز تولوز على مونبيلييه

وفي تفاصيل مباراة الدوري الفرنسي، كان الفريق الضيف هو المبادر لافتتاح التسجيل عن طريق نيكولاس كوزا بعد 7 دقائق من البداية.

ورد أصحاب الأرض على هدف مونبلييه بأربعة أهداف، تناوب على إحرازها كل من ستيين سبيرينجس، والمغربي زكريا أبو خلال، وفارس شيبي، وبريشت ديغاغيري في الدقائق 18 و24 و31 و48.

وتمكن الزوار من تقليص الفارق بهدف اللاعب إيلي واهي، الذي هز شباك تولوز في الدقيقة الثامنة والستين.

بهذه النتيجة رفع تولوز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمّد رصيد مونبلييه عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين اثنتين عن ملاحقه وغريمه مارسيليا، صاحب المركز الثاني.