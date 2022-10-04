المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر غداً

أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر/2022.
وأوضحت المالية في تصريح مقتصب اليوم أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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04 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:46
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر/2022.
وأوضحت المالية في تصريح مقتصب اليوم أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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10:46المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر غداً