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المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر غداً

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:46

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر/2022.

وأوضحت المالية في تصريح مقتصب اليوم أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

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