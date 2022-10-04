الزكاة بالأوقاف توزع 500 طرد غذائي بمحافظة غزة

غزة-الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية (500) طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمتعففة في محافظة غزة، بتكلفة إجمالية (65,000) شيكل وبتمويل كريم من مؤسسة أمة واحدة.

بدوره أوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أن مساعي إدارته مستمرة في تمويل البرامج الإغاثية التي تستهدف الأسر المتعففة في مناطق قطاع غزة كافة ولا مصدر دخل لها، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع لباقي المحافظات.

داعياً فاعلي الخير ورجال الأعمال إلى المساهمة في مساعدة الحالات والأسر المحتاجة، مشيداً بجهودهم في خدمة أبناء شعبنا.