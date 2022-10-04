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محكمة النَّقض تؤيد حكمًا بالإعدام في قضية المغدور البشيتي

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:46

قصر العدل
قصر العدل

غزة- الرأي:

أصدرت محكمة النقض بغزة، حكمًا بالإجماع بمعاقبة المدان (م/أ) بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصدًا وحيازة سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة والخطف بقصد القتل، خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وكان المدان قتل قصدا المجني عليه أحمد زكي البشيتي بتاريخ (24_9_2020) وذلك بأن أعدَّ العدَّة لقتله بسلاح ناري مسدس من نوع (نورينكو) ؛ حيث قام باستدراجه إلى مكان عمله في عيادة الوكالة ثم توجها إلى منزل المتهم موهمًا اياه بأن لديه مبلغ مالي من عملات مختلفة لتحويلها لعملة الدولار؛ وبعد أن تأكد من وجود مبلغ مالي بحوزة المجني عليه باغته بطلق ناري نافذ من الخلف فأصابه بمؤخرة الرأس فأرداه قتيلًا على الوجه المبين بالتقرير الطبي للصفة التشريحية وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون، ثم قام بسلب أمواله والتي تعادل 150 ألف دولار ، ثم قام بإخفاء جثة المغدور داخل حفرة فناء منزله أعدها مسبقًا دون مراعاة لحرمة الجثة ودفنهاوذلك بوجه غير مشروع.

ويذكر أنه وبصدور حكم محكمة النقض في القضية آنفة الذكر يغدو الحكم باتًّا ومستنفدا لكافة درجات التقاضي .

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