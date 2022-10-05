تطوير الطلاء الأكثر بياضًا في العالم لتبريد السيارات والطائرات

كشفت دراسة جديدة أن الطلاء الأكثر بياضًا في العالم أصبح الآن رقيقًا بدرجة كافية لاستخدامه في السيارات والقطارات والطائرات لإبقائها باردة، ويبلغ سمك الطلاء الأبيض، الذي تم تطويره في جامعة بوردو في إنديانا، 0.005 بوصة ويعكس ما يصل إلى 97.9% من ضوء الشمس.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الطلاء الموجود في السوق المصمم لرفض الحرارة يعكس فقط بين 80 و 90% من ضوء الشمس.



وابتكر الباحثون نسخة سابقة من الطلاء، تم الكشف عنها العام الماضي وظهرت في نسخة هذا العام من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكن هذه النسخة الجديدة أرق وأخف وزنًا.



تطلب تكرار الطلاء في عام 2021 طبقة بسمك 0.015 بوصة (0.4 مم) لتعكس 98.1% من ضوء الشمس، وتبريد الأسطح الخارجية بأكثر من 8.1 درجة فهرنهايت (4.5 درجة مئوية) أقل من درجة الحرارة المحيطة.



لكن يمكن أن يحقق التكرار الجديد نفس معدل الانعكاس (97.9 في المائة) بطبقة 0.005 بوصة (0.15 ملم)، وهذا الإصدار الجديد رقيق بما يكفي لتغطية المركبات مثل الطائرات التي تتطلب وزنًا دقيقًا.



قال باحث الدراسة البروفيسور Xiulin Ruan في جامعة بوردو: "لتحقيق هذا المستوى من التبريد الإشعاعي تحت درجة الحرارة المحيطة، كان علينا تطبيق طبقة من الطلاء بسماكة 400 ميكرون على الأقل [0.4 مم]".



وأضاف الباحث، "هذا جيد إذا كنت ترسم هيكلًا ثابتًا قويًا، مثل سقف المبنى، ولكن في التطبيقات التي تتطلب حجمًا ووزنًا دقيقًا، يجب أن يكون الطلاء أرق وأخف وزنًا."



ويعتقد البروفيسور روان وزملاؤه أن طلاءهم سيساعد في مكافحة تغير المناخ، حيث يمكنه الحفاظ على أسطح المباني باردة بدرجة كافية لتقليل الحاجة إلى تكييف الهواء.