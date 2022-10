كيف تعالج الصداع النصفي المزمن.. افهم المحفزات

يمكن أن يكون للصداع النصفي المزمن محفزات يومية بسيطة للغاية، إذا كنت تعرف كيفية التعامل معها، فقد تجد الراحة من الصداع النصفي، ويعتبر الصداع النصفي المزمن أحد أشكال الصداع النصفي الأكثر حدة، والذي يستمر لمدة 15 يومًا على الأقل في الشهر مع 8 أيام على الأقل من الصداع المصحوب بسمات الصداع النصفي، لأكثر من 3 أشهر، بحسب موقع "health".

يتأثر حوالي 2 % من سكان العالم بالصداع النصفى، وغالبًا ما تكون هناك علامات قبل أن يبدأ، من خلال دراسة هذه العلامات، يمكن للشخص تحديد أنماط أعراض الصداع النصفي، وحتى تعلم طرق إدارة نوبات الصداع النصفي المزمنة بشكل فعال.

يعاني كل شخص من الصداع النصفي بشكل مختلف، ولكن هناك بعض المحفزات الشائعة التي تؤثر على معظم الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن.

سيساعدك تحديد مسببات الصداع النصفي في تجنب نوبات الصداع النصفي المستقبلية وإدارتها بشكل فعال.

إذا كنت تريد أن تتعلم كيفية إدارة الصداع النصفي، فعليك أن تبدأ باتخاذ قرار بإدراج التغييرات الرئيسية في نمط الحياة. اتبع خطة تمارين رياضية منضبطة، وتحكم في مستويات التوتر لديك، وحافظ على رطوبتك ، وحدد ما الذي يثير صداعك يمكن أن يكون الاحتفاظ بمذكرات الصداع النصفي الخطوة الأولى نحو إدارة النوبة يمكن أن يكون تسجيل تفاصيل نوبات الصداع النصفي ونمط النوم وعادات الأكل ، والأشياء التي تضغط عليك ، مفيدًا في التشخيص وخلق علاج وقائي.

الأسباب الشائعة للصداع النصفي المزمن

1. يمكن أن يزيد التوتر من خطر الإصابة بالصداع النصفي المزمن

يمكن أن تؤدي زيادة الضغط الجسدي أو النفسي إلى الإصابة بالصداع النصفي، أظهرت دراسة أن 50 إلى 80% من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن ، ذكروا أن الإجهاد هو محفز عجل للصداع النصفي لديهم قد يعاني بعض الأشخاص من الصداع النصفي كحدث لاحق للتوتر.

2. قلة النوم قد تؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي



يعد النوم غير الكافي أو اضطراب نمط النوم أحد أكثر المسببات شيوعًا لنوبات الصداع النصفي المزمنة وفقًا لمكتبة الطب الأمريكية، يقول 75٪ من المصابين بالصداع النصفي أن قلة النوم مرتبطة بظهور الصداع النصفي لديهم. تم تحديد اضطراب النوم باستمرار على أنه محفز للصداع.

3. الهرمونات يمكن أن تسبب الصداع النصفي



يقال إن الصداع النصفي أكثر شيوعًا ثلاث مرات عند النساء مقارنة بالرجال اضطرابات الصداع ، في الواقع ، تحتل المرتبة العاشرة للنساء ، بمستوى واحد أقل من أمراض النساء ، في قائمة الأسباب العالمية لسنوات العمر المصححة بالإعاقة والأول للشابات. إلقاء اللوم على تذبذب هرمون يسمى هرمون الاستروجين ، والذي يساهم عند النساء في تطور الصداع النصفي المزمن.

4. عادات الأكل يمكن أن تؤدي إلى نوبة الصداع النصفي



هناك قائمة بالأطعمة المعروفة بأنها تسبب نوبات الصداع النصفي. ومن أكثر هذه الأنواع شيوعًا الشوكولاتة والجبن يمكن أن يكون تخطي الوجبات أيضًا سببًا لنوبات الصداع النصفي.

تظهر الأبحاث باستمرار أن الصيام أو تخطي الوجبات مرتبطان بوصول نوبة الصداع النصفي ومع ذلك ، فمن غير الواضح كيف يعمل الصداع النصفي الناجم عن الصيام.

5. احذر من الإفراط في تناول الكافيين



يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى حدوث الصداع النصفي. لذلك ، يوصى دائمًا بمراعاة تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

6. يمكن أن يكون الإفراط في ممارسة الرياضة أحد أسباب الصداع النصفي المزمن



قد تؤدي التمارين الشديدة إلى الإصابة بالصداع النصفي. وفقًا لدراسة نُشرت في The Journal of Headache and Pain ، فإن 38% من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يعانون من نوبات الصداع النصفي التي تسببها التمارين الرياضية في مرحلة ما. أبلغ الناس عن آلام الرقبة كأعراض أولية للصداع النصفي أيضًا.

7. الإضاءة الساطعة يمكن أن تكون السبب



قد تؤدي الأضواء الساطعة أو الخفقان أو الفلوريسنت إلى نوبة الصداع النصفي. بالنسبة لبعض مرضى الصداع النصفي ، قد يؤدي ضوء الشمس إلى نوبة الصداع النصفي لدى الأشخاص. لذلك يوصى بارتداء نظارة شمسية أو قبعة أثناء السفر في يوم حار.

8. قد تؤدي بعض الروائح إلى الإصابة بالصداع النصفي المزمن



قد تؤدي الرائحة إلى نوبة صداع نصفي أو تفاقم نوبة موجودة لأنها تنشط مستقبلات عصبية معينة في الممرات الأنفية غالبًا ما يعاني المصابون بالصداع النصفي من رهاب الأوسموفوبيا (النفور من الروائح). أثناء الصداع النصفي ، عادة ما يكون تدخين العطور أو السجائر أو رائحة الطعام من الروائح المزعجة.