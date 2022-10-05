بلدية المصدر :البدء بأعمال مشروع استكمال طرق بالمنطقة الصناعية والتجارية

غزة-الراي

أعلن م. احمد كمال الدين المصدر رئيس بلدية المصدر عن البدء بأعمال مشروع استكمال طرق بالمنطقة الصناعية والتجارية بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا اشراف وحدة إدارة المشاريع بوزارة الحكم المحلي ، بحضور م. أشرف ابو سويرح مدير مديرية الزراعة الوسطى وم. طارق الحوراني مدير المشاريع بالمحافظة الوسطى بوزارة الحكم المحلي وم. هشام ابو سويرح مدير قسم التنظيم ببلدية المصدر .



وأوضح م. المصدر أن الطرق التي تم بدء العمل بها اليوم الاثنين سيعمل على توسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية وتوصيلها بالخدمات العامة ، ويعتبر الطريق اضافة للقطاع الزراعي بمنطقة المصدر حيث سيعمل على تسهيل حركة المزارعين ونقل منتجاتهم الزراعية للسوق المحلية ، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للمناطق الصناعية والتجارية والزراعية كونها تعتبر مستقبلا للسكان خاصة فئة العمال بالمنطقة .



وثمن م. أشرف ابو سويرح مدير مديرية الزراعة " الوسطى " على دور بلدية المصدر بخدمة المزارعين في البلدة وأكد م. ابو سويرح على أهمية هذا المشروع الذي يؤسس لتطوير العمل الزراعي بالمنطقة بتوصيل

