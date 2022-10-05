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إنتر ميلان يفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:31

إنتر ميلان يفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان يفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة 1 / صفر  خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاكان تشالهان أوغلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل للشوط الأول.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ، الذي فاز على فيكتوريا بلزن 5 / صفر في وقت سابق من اليوم.

وتوقف رصيد برشلونة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

(د ب أ)

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