الطواقم الطبية بمستشفى الأندونيسى تنقذ طفل بخطر

غزة- الرأي

نجح الفريق الطبي بقسم طوارئ مستشفى الإندونيسي بإنقاذ حياة طفل من الموت المحقق، حيث أوضح رئيس قسم الطوارئ د.صلاح أبو ليلة أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى الاندونيسي وهو يشعر بهزال ودوخة، وبالفحص الطبي الاكلينيكي الظاهري تبين أن المريض شاحب اللون وتظهر عليه علامات الإعياء الشديد وضغطه منخفض ونبضه 125 ن/د ومعدل الأكسجين بالدم 100%.

وأشار الى أن الطفل عبر عن شكواه من المعدة من خلال وضع يده على منطقتها و بعد سؤال الأهل أفادوا أن الطفل تعرض قبل شهر لضربة في البطن.

وقال د. ليلة أن صورة التلفزيون أظهرت أن الطفل يعاني من تجمع للسوائل في البطن وانشطار في الطحال، كما بين فحص الدم أن هناك انخفاض حاد في نسبة الهيموجلوبين وصلت ل 8 مما يؤكد وجود نزيف داخلي في البطن.

وأضاف:" تم استدعائي واستدعاء أطباء الجراحة واجراء صورة سي تي لبطن المريض التي أظهرت نزيف من الطحال وعلى الفور أدخل المريض للعمليات وتم وقف النزيف والسيطرة عليه وتنظيف جوف البطن ومتابعة الحالة عن قرب بعد الانتهاء من العملية وادخاله للمتابعة بقسم الجراحة".

من جانبهم، وجه ذوي الطفل الشكر والعرفان شكرهم للمستشفى الذين نجحوا في تشخيص حالته وإنقاذ حياته بالسرعة والاهتمام اللازمين.