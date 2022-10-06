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دوري أبطال أوروبا..

تشيلسي يصطاد ميلان بثلاثية وسالزبورغ يتصدر

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:52

تشيلسي يصطاد ميلان بثلاثية وسالزبورغ يتصدر
تشيلسي يصطاد ميلان بثلاثية وسالزبورغ يتصدر

سقط نادي ميلان في فخ مضيفه تشيلسي وخسر أمامه بثلاثية نظيفة، ليعيد خلط الأوراق في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا التي بات نادي سالزبورغ في صدارتها بفوزه على دينامو زغرب 1-0.

وتناوب على تسجيل ثلاثية تشيلسي كل من الفرنسي ويسلي فوفانا، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، وريس جيمس في الدقائق 24، و56، و62 على الترتيب.

وهو الفوز الأول للنادي اللندني الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة عن ميلان الثالث، فيما تصدر سالزبورغ بخمس نقاط وتذيل دينامو زغرب المجموعة بثلاث.

وكان سالزبورغ اعتلى صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف سجله السويسري نواه أوكافور من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

المصدر: وكالات

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