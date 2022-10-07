المشى بخطوات سريعة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب



كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أسرعوا أثناء المشى أو زاد معدل خطواتهم في الدقيقة اكتسبوا المزيد من الفوائد الصحية، وقال الباحثون إنه بغض النظر عن عدد الخطوات التي تمشيها في اليوم، فإنك ستكسب المزيد من الفوائد الصحية من خلال المشى بوتيرة أسرع، بحسب موقع " bestlifeonline".



يمكن أن يكون لممارسة روتين المشي المنتظم فوائد صحية هائلة، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والسمنة، كما أن المشي حوالى 10000 خطوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50٪ ، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في ورقتين بحثيتين في مجلتي JAMA Internal Medicine و JAMA Neurology.



ووفقًا للبحث الجديد، الذي نظر في بيانات تتبع اللياقة البدنية، مما يقرب من 80 ألف فرد، فإن الأشخاص الذين ساروا بخطى سريعة (يُعرفون بـ 80 إلى 100 خطوة في الدقيقة) لمدة 30 دقيقة يوميًا لديهم فرصة بنسبة 25٪ أقل للإصابة بأمراض القلب أو السرطان، وخطر أقل بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف، و 35٪ انخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب، مقارنة بمن ساروا بوتيرة أبطأ.

ولاحظ الباحثون أن هذه النتائج كانت صحيحة حتى عندما نظروا إلى "أعلى 30 دقيقة ، وليس بالضرورة متتالية ، في اليوم".



قال ماثيو أحمدي ، مؤلف الدراسة وزميل باحث في جامعة سيدني، لصحيفة نيويورك تايمز: "لا يجب أن تكون مدة المشى 30 دقيقة متتالية لكن يمكن أن يكون ذلك في مرات قصيرة هنا وهناك طوال يومك حتى التحسينات المتواضعة يمكن أن توفر مكاسب كبيرة".



على الرغم من أن الباحثين وجدوا أن الأشخاص المشاركين قد حصلوا على الفوائد المثلى من اتخاذ 9800 خطوة في المتوسط في اليوم - وهو رقم يدعم الأبحاث السابقة - فقد لاحظوا أيضًا الفوائد في الأفراد الذين تقل أعداد خطواتهم الإجمالية عن هذا المقدار.

على وجه التحديد ، لاحظ الباحثون أنه مع كل 2000 خطوة إضافية في اليوم ، قلل الأشخاص من خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والسرطان بنحو 10 %

على الرغم من أن الفوائد قد تستمر في النمو بعد 10000 خطوة في اليوم ، إلا أن عددًا قليلاً جدًا من المشاركين في الدراسة أكملوا هذا المستوى من النشاط لجمع بيانات كافية تدعمهم.

هناك العديد من الطرق البسيطة للعمل على مزيد من الخطوات في يومك تقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) البدء باختيار طريق ووقت من اليوم يمكنك الالتزام بهما بسهولة ابدأ ببطء واعمل على أن تكون نشطًا بدنيًا 150 دقيقة في الأسبوع".



توصي Mayo Clinic أيضًا بأخذ كلبك في نزهات طويلة ، والمشي كنشاط اجتماعي ، والمشي في أي وقت تجد نفسك تنتظر ، وركن السيارة بعيدًا عن وجهتك ، وصعود الدرج بدلاً من المصعد ، وأخذ استراحات قصيرة للمشي طوال يوم العمل.

