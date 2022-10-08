أتلتيكو مدريد يستضيف جيرونا فى الجولة الثامنة بالدوري الإسباني

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره جيرونا، اليوم السبت، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا والقناة الناقلة

مباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا تقام فى الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

ويسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل الحصول على الثلاث نقاط لتعديل موقفه فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة حصل عليها بعدما خاض 7 مباريات حقق خلالها الفوز فى 4 مباريات، بينما تعادل فى مباراة وتعرض للخسارة فى مباراتين.

على الجانب الآخر، يأمل فريق جيرونا تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه أتليتكو مدريد للابتعاد عن منطقة الخطورة في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، حيث إنه يحتل حاليا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، حصل عليهم بعدما خاض7 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين، بينما تعادل في مباراة وتعرض للخسارة في 4 مباريات.

وفاز فريق اتلتيكو مدريد فى مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني على حساب إشبيلية بهدفين دون رد،بينما خسر جيرونا بنتيجة ثقيلة أمام فريق ريال سوسيداد بخمسة أهداف.

وتعرض أتليتكو مدريد للخسارة أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "جان برايدال"، ضمن منافسات دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

ويقبع أتلتيكو مدريد في مذيلة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مواجهتين وتسجيل هدفين وتلقى 5.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة على النحو التالي

ألميريا X رايو فاليكانو– الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريدX جيرونا– الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X أتلتيك بيلباو– الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

خيتافي X ريال مدريد– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium