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فوزان لهلال القدس وجبل المكبر في دوري المحترفين

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:16

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تقاسم هلال القدس وجبل المكبر صدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين مع شباب الظاهرية، بعد فوزهما على البيرة وإسلامي قلقيلية تواليا في افتتاح الجولة الخامسة من البطولة.

هلال القدس أوقف انطلاقة البيرة القوية بفوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني متأخرا عن الظاهرية بفارق الأهداف وبالتساوي مع المكبر، وتجمد رصيد البيرة عند 8 نقاط وتراجع للمركز الرابع.

ثلاثية هلال القدس جاءت عبر: محمد فراج (30) ومحمد مراعبة (59) ومحمد خليل (65).

وألحق المكبر الخسارة الخامسة بمضيفه إسلامي قلقيلية بفوزه عليه بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية.

فوز المكبر دفع الفريق للتقدم نحو المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير دون أي رصيد من النقاط.

المكبر نجح في انهاء الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها حسن مناع (2) وساجد الغول (14) ورامي مسالمة (25) وعزز زيد القنبر النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة (90+3).

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