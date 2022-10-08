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أخبار » الأسرة و المجتمع

طرق سلوكية لعقاب طفلك إذا تخلف عن الواجبات المدرسية

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19

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الكثير من الأمهات والآباء فى حيرة حول طريقة عقاب الطفل، ولأن علماء النفس اتفقوا على أن الصراخ أو الضرب يعمل فقط على المدى القصير وله أضرار على صحتهم النفسية فيما بعد، وعلى الرغم من أن هدفك هو تغيير سلوك طفلك، إلا أن هذا النوع من العقاب يجعله يشعر بالذل ويلجأ للعنف كوسيلة لحل المشاكل، ومن خلال هذا التقرير نتعرف على 5 بدائل لعقاب الأطفال، بحسب موقع "Step to health".

تحدث مع طفلك وعالج المشكلة
الاستماع لطفلك والسماح له بالتعبير عن نفسه أفضل بديل للعقاب، ولا تخبره أنك تعرف ما يشعر به وبدلاً من ذلك أتركه يخبرك بما يشعر به، وعلى الرغم من أنك تعرف ما يحدث في عقل طفلك، فأعرب عن فضولك بشأن ما يشاركك به من معلومات ومحاولة إيجاد حل للمشكلة معاً.

 اشرح لطفلك عواقب أفعاله
بدلاً من أن تقول لطفلك "لو عملت كذا هوريك أو هخليك تندم"، اشرح له نتيجة أفعاله بالكلمات، ويجب أن تكون حازماً فى كلامك وفى نفس الوقت يجب أن تكون لطيفاً مع طفلك.

اجعل الطفل  يقومون بأعمال في المنزل
أحد البدائل للعقاب أن تجعل الطفل يقوم بأعمال إضافية في المنزل، لتأديبه دون اللجوء إلى العقاب البدني أو رفع صوتك.

 الاعتذار
لقد أجبرت طفلك بالتأكيد على قول "أنا آسف" عندما أساء التصرف، ولكن هل فكرت في القوة الحقيقية لهذه الكلمات؟ ، امنح طفلك الوقت للتفكير في تصرفاته وكيف يمكن أن تؤثر على مشاعر الآخرين، وستجده يعتذر من تلقاء نفسه بدلاً من أن تطلب منه الاعتذار أو تجبره عليه.

اجعله يختار طريقة العقاب
اجعل طفلك يختار طريقة للعقاب حسب ما فعله ما بين منعه عن اللعب بالآيباد أو القيام ببعض الأعمال المنزلية.

عندما تفرض عقوبة على طفلك، سيشعر بالإحباط وربما يشعرون بالاستياء والغضب تجاهك، ولكن إذا شرحت عواقب أفعالهم، فسيكون بمقدورهم فهم أفضل طريقة لتعلم درسهم.

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