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30 أسيراً إدارياً يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 14

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل 30 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن 900 معتقل في سجن "عوفر" أعادوا وجبات الطعام قبل يومين، اسنادا للمضربين عن الطعام".

ولفتت الهيئة إلى أن علامات التعب والإعياء بدأت تظهر على المعتقلين المضربين عن الطعام، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن.

بدوره، ذكر نادي الأسير، أن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

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