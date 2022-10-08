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حماس تزف الشهيدين الصوص وضراغمة

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:04

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غزة- الرأي:

زفت حركة المقاومة الإٍسلامية "حماس"، شهيدي جنين محمود الصوص وأحمد ضراغمة، اللذين ارتقيا خلال مواجهات واشتباكات بطولية مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين ومحيطه، صباح اليوم السبت.

وأرسلت الحركة في تصريح صحفي التحية لجنين ومخيمها والمقاومين فيها من كل الفصائل، وفي مقدمتهم أبطال كتائب القسام، الذين أوقعوا قوات الاحتلال وآلياته اليوم في كمين محكم، وخاضوا اشتباكات عنيفة، وضربوا نموذجاً يحتذى في المقاومة والبطولة والدفاع عن أبناء شعبنا أمام جبروت الاحتلال.

وأكدت الحركة أن على الاحتلال وقواته ومستوطنيه الإرهابيين أن يستعدوا لملاحم متلاحقة مع شعب عقد العزم على استعادة أرضه وحريته.

وقالت الحركة: "في ذكرى مولد صاحب الإسراء والمعراج سيدنا النبي الأكرم، أن يدرك الاحتلال وحكومته المتطرفة أن صرخة المسجد الأقصى وجراح المرابطين فيه لن تذهب أدراج الرياح، وسنعيد له طهره من أرواحنا ودمائنا، مهما بلغت التضحيات".

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