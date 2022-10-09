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العلماء يحاولون استنساخ شجرة يزيد عمرها عن 100 عام

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:48

العلماء يحاولون استنساخ شجرة يزيد عمرها عن 100 عام
العلماء يحاولون استنساخ شجرة يزيد عمرها عن 100 عام

يبذل سكان جمهورية كالميكيا الروسية كل ما في وسعهم لإبقاء شجرة حور مقدسة يزيد عمرها عن 100 على قيد الحياة.

ويحاول الأخصائيون إنقاذ حياتها، بينما بدأ علماء التكنولوجيا الحيوية في استنساخ الحور الذي يعتبر قبلة للبوذيين في كالميكيا ومناطق مجاورة لها، ويصل إلى هنا البوذيون ليس من كل أنحاء روسيا فحسب بل ومن خارجها.

وتنمو شجرة الحور المنعزلة والفريدة من نوعها لمفردها في صحراء كالميكيا على المنحدر الجنوبي لسلسلة خامور الجبلية، وعلى بعد 5 كيلومترات من قرية خار بولوك. وفازت تلك الشجرة عام 2019 في المسابقة الوطنية لشجرة العام الروسية، وبعد عام واحد احتلت المركز الثالث في مسابقة الشجرة الأوروبية لعام 2020.

وتم قطع جزء من التاج القوي للشجرة في الصيف، لكن يجب أن يتم فيما بعد تقليمها لحمايتها من الرياح الشديدة.

وكلف رئيس جمهورية كالميكيا، باتو خاسيكوف، المتخصصين من وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية بمراقبة حالة الشجرة المقدسة بانتظام. 

وفي 3 أكتوبر الجاري شهدت الجمهورية عاصفة ورياحا شديدة ناجمة عنها. وشكلت هباتها خطرا على الشجرة التي يزيد عمرها عن 100 عام وكسرت الرياح أحد غصون الحور المقدس، واتضح عند فحصه أن الغصن كان فاسدا.

لذلك قرر العلماء المحليون استنساخ الشجرة ككل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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