بطولة إسبانيا: ريال مدريد يسترد الصدارة مؤقتاً

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بصفة مؤقتة، بعدما فاز على مضيفه خيتافي 1 / صفر، امس، ضمن منافسات المرحلةالثامنة من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي يلعب اليوم مع ضيفه سيلتا فيجو.

على الجانب الآخر تجمد رصيد خيتافي عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

وسجل البرازيلي إيدير ميليتاو هدف المباراة الوحيد للريال في الدقيقة الثالثة.

وتعافى أتلتيكو مدريد من خسارته قاريًا منتصف الاسبوع بفوزه 2-1 على ضيفه جيرونا بثنائية الارجنتيني أنخل كوريا.

وتقدم فريق العاصمة الى المركز الرابع بفارق نقطة عن ريال بيتيس الخامس الذي يحل على بلد الوليد اليوم.

ودخل أتلتيكو الى المباراة بعد سقوطه 2-صفر ضد كلوب بروج في بلجيكا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ليتلقى هزيمته القارية الثانية مقابل فوز واحد.

وحقق الروخيبلانكو فوزه الثاني تواليًا محليًا بعد تفوقه على أرض إشبيلية 2-صفر الاسبوع الماضي بعد سقوطه ضد ريال مدريد قبل مرحتلين.

وبدأ المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان أساسيًا وسط تقارير إسبانية تشير الى أن أتلتيكو وبرشلونة اتفقا على مبلغ لتحويل الاعارة الى انتقال دائم.

واستعان المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بالفرنسي غالبية الوقت من مقاعد البدلاء، حيث حاول أتلتيكو تجنب تفعيل شرط الشراء الإلزامي في الصفقة الأولية.

ولعب غريزمان دورًا رئيسيًا في هدف أتلتيكو الاول بعد أن رفع الكرة تابعها كوريا عند القائم البعيد في الدقيقة الخامسة.

وكاد البرازيلي ماتيوش كونيا أن يضاعف النتيجة لأصحاب الارض لولا تصدي الحارس خوان كارلوس من مسافة قريبة.

إلا أن كوريّا تمكن من ذلك مع انطلاق الشوط الثاني بعد ان قطع تمريرة خاطئة من الحارس ليضع الكرة في الشباك (48).

وقلص رودريغو ريكيلمي المعار الى جيرونا من أتلتيكو بالذات الفارق بتسديدة بعيدة ارتدت من الخصم لتتابع طريقها الى المرمى (65).

وأتيحت فرصتان محققتان للضيوف لمعادلة النتيجة في نهاية مثيرة للمباراة لولا تألق الحارس السلوفيني يان أوبلاك للتصدي لكرة أليش غارسيا البعيدة قبل أن ترتد رأسية البديل الاوروغوياني كريستيان ستواني من القائم.

واستهل المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي مهمته الجديدة على رأس الجهاز الفني لإشبيلية بالتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو الثالث.

وخلف سامباولي الاسباني خولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بعد دقائق من الخسارة المدوية على أرضه منتصف الاسبوع 4-1 ضد بوروسيا دورتموند الالماني في دوري الابطال، كانت الثانية له قاريًا مقابل تعادل.

كما يعاني الفريق الاندلسي الذي ينافس دائمًا في المراكز المتقدمة، محليًا، إذ اكتفى مع لوبيتيغي بفوز يتيم مقابل أربع هزائم وتعادلين في لا ليغا.

وعلى ملعب رامون سانشيس بيسخوان، افتتح أوليفر توريس النتيجة لأصحاب الارض في الدقيقة الرابعة، فيما خطف أتلتيك التعادل قبل ربع ساعة من النهاية عبر ميكيل فيسغا (74).

ورفع فريق المدرب إرنيستو فالفيردي رصيده الى 16 نقطة في المركز الثالث مقابل خمس نقاط لإشبيليه السابع عشر.