تشيلسي يعبر ولفرهامبتون ويواصل انتصاراته مع المدرب بوتر

هز كاي هافرتس وكريستيان بوليسيك وأرماندو برويا الشباك لينتصر تشيلسي 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز المتعثر باستاد ستامفورد بريدج اليوم السبت، ويحقق أول فوز على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع المدرب الجديد غراهام بوتر.

وتغلب تشيلسي على مضيفه كريستال بالاس في اللحظات الأخيرة في أول مباراة مع بوتر، قبل أن يسحق ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وواصل انتصاراته على ولفرهامبتون، الذي سبق أن أقال مدربه، بنتيجة عكست هيمنته على المباراة.

وأدخل بوتر سبعة تغييرات على التشكيلة التي شاركت أمام ميلان قبل أن يحل ضيفا على بطل إيطاليا هذا الأسبوع، ورغم ذلك أظهر تشيلسي كفاءة لاعبيه وتفوق على ولفرهامبتون الذي جاء فوزه الوحيد هذا الموسم على حساب ساوثامبتون في بداية سبتمبر/ أيلول.

وارتقى تشيلسي إلى المركز الرابع وله 16 نقطة من ثماني مباريات، بينما بقي ولفرهامبتون في المركز 18 من بين 20 فريقا بست نقاط عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وقال بوتر “من الصعب الحفاظ على تشكيلة أساسية واحدة في ظل جدول المباريات، لكن هناك عامل ثبات الأسلوب. أنا سعيد باللاعبين حقا وكيفية تعافيهم”.

وسدد تشيلسي 12 كرة في الشوط الأول منها أربع كرات على المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة لكنه كل ذلك لم يأت ثماره بعد أهداره العديد من الفرص وتألق الحارس جوزيه سا.

وكاد ولفرهامبتون أن يخطف التقدم قرب نهاية الشوط الأول لكن ضربة رأس من لاعب الوسط ماتيوس نونيز مرت فوق المرمى، فيما أهدر زميله دييغو كوستا فرصة أمام فريقه السابق.

ونجح هافرتس في منح صاحب الأرض التقدم بضربة رأس في نهاية الشوط الأول عندما لم يستطع سا البعيد عن مرماه التعامل مع ضربة رأس مرت من فوقه إلى داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من ميسون ماونت.

وأهدر بوليسيك عدة فرص، وسدد كرة أبعدها سا بصعوبة في الشوط الأول، لكنه هز الشباك بعد عشر دقائق من الاستراحة بعدما تبادل تمرير الكرة مع ماونت قبل أن يضعها من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته.

ولم يشكل ولفرهامبتون أي خطورة، وسجل برويا الهدف الثالث بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش في أمسية مثالية للمدرب بوتر.

وقال هافرتس “كنا بحاجة إلى هدف قبل الاستراحة، نملك تشكيلة كبيرة والعديد من اللاعبين الجيدين، نحن مجموعة واحدة. اليوم حدثت العديد من التغييرات لكن الجميع يساهمون في كل مباراة”.

وأضاف “يجب أن نتحلى بالإيجابية حتى من لم يلعبوا. أرماندو حصل على فرصة وأحرز هدفا… 3-صفر نتيجة جيدة. في المجمل أنا سعيد للغاية”.

(رويترز)