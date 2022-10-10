بطولة إسبانيا: برشلونة يعود بشق النفس إلى الصدارة

-استعاد برشلونة الصدارة بفوز بشق النفس على ضيفه سلتا فيغو 1-صفر الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في برشلونة في المرحلة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني في كرة القدم.



ويدين النادي الكاتالوني بفوزه السابع تواليا الى لاعب وسطه الدولي بيدري صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 17، فيما كان الغائب الحاضر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يهدد مرمى الضيوف طيلة المباراة.



وكان برشلونة الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن دون خطورة كبيرة على مرمى ضيوفه الذين انتفضوا في الشوط الثاني وكانوا قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي تصدى لأكثر من فرصة وأمَّن ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.



واستعاد برشلونة صدارة الليغا برصيد 22 نقطة وبفارق الاهداف أمام غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب قبل الكلاسيكو الساخن بينهما الأحد المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في قمة المرحلة التاسعة.



واستعاد برشلونة سكة الانتصارات قبل استضافة إنتر الإيطالي الأربعاء في قمة حاسمة لمساره في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيكون مطالبا بالفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة، والثأر لخسارته أمام الفريق الايطالي صفر-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة.



وقال مدافع برشلونة ماركوس ألونسو "عانينا في نهاية المباراة ولكننا حققنا الاهم أننا حصدنا النقاط الثلاث. علينا ان نتحسن كي لا نمنح الخصم فرصا للتسجيل".



وأضاف "الآن علينا أن نستريح ونستعد لمواجهة انتر التي نراهن على كل شيء فيها من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري الابطال".



في المقابل، قال قائد سلتا فيغو ياغو أسباس "كنا نستحق اكثر من التعادل. قدمنا شوطا ثانيا رائعا وحصلنا على ست فرص وعندما لا تستغلها في كامب نو حيث تواجه فريقا كبيرا، فإنك تدفع الثمن غاليا".



وفرض النادي الكاتالوني أفضليته منذ البداية ونجح في ترجمتها الى هدف في الدقيقة 17 عندما استغل بيدري كرة أبعدها المدافع أوناي نونييس برعونة اثر تمريرة عرضية لغافي من الجهة اليسرى، فتابعها داخل المرمى الخالي.



وأهدر جوردي ألبا فرصة التعزيز اثر تلقيه تمريرة رائعة من القائد سيرجيو بوسكيتس داخل المنطقة فسددها بجوار القائم الايمن (23).



وأنقذ تير شتيغن مرمى النادي الكاتالوني من هدف محقق عندما قطع تمريرة ياغو أسباس إلى الأرجنتيني فرانكو سيرفي داخل المنطقة في توقيت مناسب(31).



وفرض سلتا فيغو أفضليته مطلع الشوط الثاني وتابع أسباس تألقه في التمريرات الحاسمة وهيأ كرة على طبق من ذهب لأوسكار رودريغيس داخل المنطقة لكنه سددها برعونة بعيدا عن الخشبات الثلاث (48).



وأنقذ المدافع ماركوس ألونسو برشلونة من هدف التعادل بتصديه لتسديدة رودريغيس من مسافة قريبة (56).



وجرب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه، بديل الدولي البرازيلي رافينيا، حظه بتسديدة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس الارجنتيني أغوستين مارشيسين (83).



وتابع تير شتيغن تألقه بتصديه بيسراه لتسديدة زاحفة لأسباس من مسافة قريبة وحولها جيرار بيكيه إلى ركنية (84)، وتهيأت كرة أمام هوغو مايو أمام المرمى وسددها بجوار القائم الأيسر (84).



وحرم القائم الأيمن البديل البرتغالي غونزالو باسيينسيا من إدراك التعادل برده تسديدته من مسافة قريبة (90+4)، ثم تصدى تير شتيغن لكرة قوية لكارليس بيريس (90+7).

وواصل ريال بيتيس نزيف النقاط وفشل في استعادة المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بلد الوليد.

وأهدر رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فرصة استغلال سقوط أتلتيك بلباو في فخ التعادل امام مضيفه اشبيلية 1-1 السبت، واكتفوا بدورهم بنقطة واحدة عززوا بها رصيدهم بـ16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الفريق الباسكي.



كما أن ريال بيتيس فرط في فرصة استعادة المركز الرابع من أتلتيكو مدريد الفائز على جيرونا 2-1 السبت أيضا، فتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن القطب الثاني للعاصمة.



وهو التعادل الأول لريال بيتيس هذا الموسم، وجاء عقب خسارة أمام مضيفه سلتا فيغو صفر-1 في المرحلة السابعة كانت الثانية له هذا الموسم بعد الاولى امام ريال مدريد 1-2 في المرحلة الرابعة حين وضع الأخير حدا لانتصاراته الثلاثة المتتالية وفض معه شراكة الصدارة.



في المقابل، تعادل بلد الوليد للمرة الثانية هذا الموسم مقابل فوزين وأربع هزائم، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.



وواصل ريال سوسييداد انتفاضته بفوزه على ضيفه فياريال 1-صفر سجله برايس منديس في الدقيقة 33.



وهو الفوز الثالث تواليا لريال سوسييداد والخامس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 16 نقطة وصعد الى المركز السادس بفارق الاهداف خلف أتلتيكو مدريد الرابع وريال بيتيس الخامس.



ومني فياريال بخسارته الثانية في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع الى المركز التاسع.

وتعادل قادش مع إسبانيول بهدفين لفيكتور شوست (41) ولوكاس بيريس (78) مقابل هدفين لخيسولو (51 و67).

ورفع اسبانيول رصيده الى ست نقاط في المركز السابع عشر مقابل خمس نقاط لقادش التاسع عشر قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء إلتشي مع ريال مايوركا.