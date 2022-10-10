غزة: افتتاح حلبة للملاكمة وتفاهم وتنسيق مشترك مع مصر

بحضور الدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ومحمد العمصي الامين العام المساعد للجنة الاولمبية الفلسطينية وفادي الزقزوق نائب رئيس الإتحاد الفلسطيني للملاكمة وممثل المجلس الاعلى للشباب والرياضة محمد حلس والمدراء جمال الغرة والمهندس أحمد الزناتي واعضاء المكتب التفيذي للإتحاد ورؤساء اللجان في المحافظات الجنوبية وعدد الكبير من الرعيل الاول في رياضة الملاكمة ورؤساء وممثلين الاندية المنضوية تحت مظلت الإتحاد، تم بحمد الله افتتاح الحلبة الرسمية للاتحاد الفلسطيني للملاكمة، وهي أول حلبة بالمواصفات المعتمدة في محافظات غزة، بتمويل خاص من اللجنة الاولمبية الفلسطينية والإتحاد الفلسطيني للملاكمة والمجلس الاعلى للشباب والرياضة المحافظات الجنوبية.

وتحدث د. أسعد المجدلاوي عن أهمية تطوير لعبة الملاكمة وتحقيق مشاركات دولية مشرفة تناسب التاريخ المتميز للعبة في فلسطين، وشكر القائمين على إنجاز حلبة وخص بالذكر السيد محمد سلحوت ابو سليمان المساهم الاكبر في تمويل مشروع الحلبة الدولية كما قدم الشكر للاستاذ عبد السلام هنية الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة على مساهمته بشكل جزئي في إنشاء حلبة المحافظات الجنوبية .

ونقل محمد حلس تحيات عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب، وأشاد باتحاد الملاكمة على جهوده المبذولة في تطوير رياضة الملاكمة والرقي بها إلى اعلى المستويات

من جانبه شكر فادي الزقزوق نائب رئيس الإتحاد الفلسطيني للملاكمة رئيس الإتحاد الفلسطيني للملاكمة محمد السلحوت والمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية على دعم تجهيز الحلبة، وأكد أن الاتحاد يسعى لتطوير اللعبة ونشرها وتنفيذ عدة بطولات لاختيار أبطال يمثلون فلسطين في المحافل الدولية.

وتخلل الحفل خوض أكثر من نزال بين أبطال اللعبة على الحلبة الجديدة وتكريم القائمين انجاز دورة الحكم الوطني وتخريج دفعة جديدة من الحكام والوطنين الجدد وذلك تنفيذاً للخطة الموضوعة من قبل الإتحاد لضخ دماء جديدة من الشباب في مجال التحكيم والتدريب في رياضة الملاكمة .

وفي سياق آخر، اتفق رئيس الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول أ.أحمد طافش وشقيقه المصري برئاسة أ.رضا فرغلي على التعاون المشترك بينهما في مجال اللعبة، وذلك مساء السبت، بحضور المستشار اللواء إبراهيم الشريف، وأ. خالد الصياد وأحمد حسن ، خلال زيارة العمل التي أجراها للعاصمة المصرية القاهرة.

وأسفر اللقاء بين الجانبين عن تفاهمات، وتعاون مشترك بين الطرفين، يتضمن إقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات، ومباريات ودية بين الطرفين، كذلك المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها قريباً.

وتحدث "طافش" خلال زيارته لبعض الأندية المصرية التي تمارس اللعبة مع لاعبي ولاعبات هذه الأندية، وشجعهم على الاستمرار، وتكثيف العمل، ونشر وتعزيز اللعبة داخل محافظات واندية ومراكز الشباب بمصر، و الاهتمام بالأجيال الصغيرة، وأبلغهم بزيارة المنتخب الوطني الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول قريباً إلى مصر لقضاء فترة معايشة بين لاعبي ومدربي المنتخبين، الشقيقين.

بدورها قدمت د. رضا رئيس الاتحاد الفلسطيني "طافش" على حضوره الطيبة الي مصر، وتشجيع الشباب والشابات المصري على الاهتمام بممارسة ونشر اللعبة، والعمل على التعاون المشترك بين الاتحادين.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول درعاً تكريمية لنظيرته المصرية، لمواصلة النهوض بألعاب البيسبول والسوفتبول في كلا البلدين، ونشرها وتوسيع رقعة ممارسيها.