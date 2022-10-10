منتخبنا للناشئين يختتم مشواره الآسيوي بفوز كبير على منتخب غوام

اختتم المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الأحد، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 بالفوز على منتخب غوام الهاوي برباعية نظيفة.

وأنهى منتخبنا الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة عبر عمار برابرة الذي سجل هدفين، ومحمد زغير، وفي الشوط الثاني اكتفى المنتخب بهدف واحد سجله برابرة "هاتريك"، لينتهي اللقاء برباعية بيضاء.

وهذا أول فوز للمنتخب بهذه التصفيات، ليحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط، أما منتخب غوام فتلقى الهزيمة الثالثة ليحتل المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة.

وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى في التصفيات برباعية نظيفة أمام ماليزيا، ومباراته الثانية أمام الإمارات بثلاثة أهداف مقابل أربعة، وخسر في الثالث أمام المستضيف منتخب اندونيسيا بثنائية نظيفة.ـ