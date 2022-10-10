النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2368) الاثنين 10 أكتوبر 2022

أخبار فلسطينية

30 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر

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· الأمم المتحدة: 100 فلسطيني بينهم أطفال “قُتلوا” برصاص جيش الاحتلال في الضفة منذ بداية 2022

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اخبار عربية

حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»

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حدث في مثل هذا اليوم

10 تشرين أول (أكتوبر)

· 2002م استشهاد رفيق محمد حماد من قلقيلية في عملية استشهادية بتل أبيب.

· 1992م قيام مجموعة من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن قرب مستوطنة حنات بجنين.

· 1989 م قيام مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي بمهاجمة دورية عسكرية قرب مستشفى النصر بمدينة غزة أدت إلى إصابة عدد كبير من ا لجنود حسب اعترافات جيش الاحتلال.

· 1985 م طائرات أمريكية من الأسطول السادس ترغم طائرة ركاب مصرية متجهة إلى تونس على الهبوط في مطار صقلية، وعلى متنها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس).

· 1983 م إسحاق شامير (ولد عام 19) يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لمناحيم بيغن المستقيل. هاجر إلى فلسطين من بولندا عام 1935، وكان عضواً مؤسساً في جماعة إرهابية تدعى "ليحي" (المناضلون في سبيل حرية إسرائيل),

· 1956 م استشهاد أكثر من 70 مواطناً فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قلقيلية.