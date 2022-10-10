النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2368) الاثنين 10 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”
- الاحتلال يعزل 100 ألف فلسطيني بالقدس
- مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة
· الفصائل الفلسطينية تصل الجزائر للمشاركة في حوار المصالحة.. أفكار كثيرة تقدم لردم الانقسام والفجوة لا تزال كبيرة
· حماس تدعو للاستنفار والحشد لصد عدوان المستوطنين في الأقصى الثلاثاء
- 30 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر
أخبار إسرائيلي
· العليا تلزم نتنياهو بإعادة مبالغ طائلة تلقاها خلافا للقانون
· إسرائيل تبدأ بضخ الغاز التجريبي من منصة "كاريش"
· المحكمة العليا تلغي بإجماع 9 قضاة شطب التجمع
· خلافا لتعليمات غانتس: لا توقعات استخباراتية لتصعيد مقابل لبنان
اخبار دولية
· الوسيط الأمريكي سيرسل صيغة نهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
· الأمم المتحدة: 100 فلسطيني بينهم أطفال “قُتلوا” برصاص جيش الاحتلال في الضفة منذ بداية 2022
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اخبار عربية
- حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز قلنديا ويواصل حصار مخيم شعفاط وعناتا- (صور)
· عمليات المقاومة تتصاعد من جنين ونابلس إلى شعفاط القدس… عملية صعبة تدفع بالاحتلال إلى إعلان حالة التأهب القصوى
· مستوطنون يهاجمون تجمعا فلسطينيا في الخليل ويهدمون 4 مساكن
· الفصائل الفلسطينية تصل الجزائر للمشاركة في حوار المصالحة.. أفكار كثيرة تقدم لردم الانقسام والفجوة لا تزال كبيرة
· فصائل المقاومة تنذر بالتصعيد ردا على هجمات الاحتلال
· ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين في سجون إسرائيل إلى 50
· من مسافة صفر”.. هكذا أطلق فلسطيني النار على جنود الاحتلال وقتل أحدهم في القدس- (فيديو)
· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
· الأمم المتحدة: 100 فلسطيني بينهم أطفال “قُتلوا” برصاص جيش الاحتلال في الضفة منذ بداية 2022
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الشرق الأوسط
- «حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»
- «ضربة القدس» في ذروة التحريض على ضعف السلطة بالضفة
الاخبار اللبنانية
- دعوات فلسطينية للتصدي لاقتحام الأقصى الثلاثاء
- شهيدان فلسطينيان إثر اقتحام العدو لمخيم جنين
- فَتَيان فلسطينيان شهيدان برصاص الاحتلال
- العدو يستعدّ لتفعيل حقل كاريش «قريباً جداً»
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الغد الأردنية
- مستوطنون يمزقون ويحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل
- عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”
- الاحتلال يعزل 100 ألف فلسطيني بالقدس
الاهرام المصرية
- محكمة إسرائيلية تُلزم نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار لورثة ابن عم له في أمريكا
- الاحتلال يقتحم "شعفاط" بالقدس.. ومستوطنون يعيثون خرابًا في رام الله والخليل
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الشروق المصرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· بالفيديو والصور اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى وتشديدات على المصليين
· تقرير مخيم شعفاط.. تاريخ حافل بالصمود والصراع مع الاحتلال
· الاحتلال يواصل حصار مخيم شعفاط وعناتا
· تصاعد أعمال المقاومة في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة
· عدوان "باب العامود".. انتهاك يطال المقدسيين مقابل تسهيلات جمة للمستوطنين
· بالفيديو لقطات تظهر جرأة وبطولة منفّذ عملية حاجز شعفاط النوعية
· حماس تدعو للاستنفار والحشد لصد عدوان المستوطنين في الأقصى الثلاثاء
صحيفة القدس
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال
· انضم إليهم 20 أسيراً بالأمس.. 30 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر
· الاحتلال يواصل فرض حصاره على مناطق بالقدس والتضييق على أهالي نابلس
· اعتقال شقيقين من مخيم الفوار
· الوسيط الأمريكي سيرسل صيغة نهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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صحيفة الأيام
· جيش الاحتلال يحاصر عشرات آلاف المواطنين في مخيم شعفاط وأحياء مجاورة
· »موقع عبري ينشر تفاصيل مثيرة لإطلاق النار على الحاجز
· »الاحتلال يبحث عن عدي التميمي ويمدّد اعتقال أربعة شبان لـ 8 أيام
· »هدم مساكن وتجريف أراضٍ قرب يطّا واعتداءات للمستوطنين في مناطق عدة
· »مصادر لـ"الأيام": تقدّم بالمحادثات حول تطوير حقل الغاز في بحر غزة
· »الجزائر مستعدة لاستضافة دورة جديدة للمجلس الوطني إذا نجح حوار الفصائل
» الحياة الجديدة
· عشرات المستوطنين يقتحمون "الأق
· مستوطنون يمزقون ويحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل
· 66 عامًا على مجزرة قلقيلية
· عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
· الاحتلال يغلق حاجز قلنديا العسكري ويواصل حصار مخيم شعفاط وعناتا
· ليلة الحناء.. طقس أصيل في العرس الفلسطيني
وكالة الرأي
· الاحتلال يواصل حصار مخيم شعفاط وعناتا بالقدس
· 50 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام
· الأسير ضياء الأغا من غزة يدخل عامه الـ31 في الأسر
· "التنمية" تقدم مساعدة مالية طارئة لـ 41 أسرة لديها 3 توائم فأكثر
· وفاة و5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
· الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما جنوب الخليل
· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وكالة صفا
· معلمات رياض الأطفال بغزة.. "سوبر وومان" برواتب "فتافيت"
· عملية شعفاط.. 3 أيام من الإخفاق بالوصول للمنفذ
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتشديدات على دخول المصلين
· "عرين الأسود" تشتبك مع الاحتلال غربي نابلس
· بالفيديو مواجهات في مخيم شعفاط والإعلان عن تعليق الدوام بالمدارس
"وكالة سما
· وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
· استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية
- لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة
- مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة
- هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط
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فلسطين اليوم
· لليوم الثاني على التوالي ..الاحتلال يطــبق الخناق على مخيم شعفاط ويغلق حاجز قلنديا
· الحــواجز العسكرية تُغلق نابلس في مشهد يعيد للذاكرة حصار المدينة بالانتفاضة الثانية
· مستوطنون يقتحمون الأقصى اليوم ودعوات للحشد وصد الاقتحام الواسع غداًُ
· بالفيديو الاحتلال يقتحم "أبو شخيدم" شمال رام الله ويُحاصر منزلاً ويعتقل أسيراً محرراً
· وفد "الجهاد" يصل الجزائر غداً للمشاركة في جلسات الحوار الوطني
عرب 48
· الاحتلال يواصل محاصرة أحياء مقدسية: مواجهات مستمرة في شعفاط
· الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزل في أبو شخيدم
· تقرير: اتفاق وشيك على تطوير حقل للغاز قبالة غزة
· عملية شعفاط: الاحتلال يواصل مطاردة المنفذ ويمدد اعتقال أربعة شبان
· العليا تلزم نتنياهو بإعادة مبالغ طائلة تلقاها خلافا للقانون
· إسرائيل تبدأ بضخ الغاز التجريبي من منصة "كاريش"
· المحكمة العليا تلغي بإجماع 9 قضاة شطب التجمع
· خلافا لتعليمات غانتس: لا توقعات استخباراتية لتصعيد مقابل لبنان
·
وكالة وفا
· عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
· مستوطنون يمزقون ويحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل
· 66 عاما على مجزرة قلقيلية
· الاحتلال يغلق حاجز قلنديا العسكري ويواصل حصار مخيم شعفاط وعن ...
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حدث في مثل هذا اليوم
10 تشرين أول (أكتوبر)
· 2002م استشهاد رفيق محمد حماد من قلقيلية في عملية استشهادية بتل أبيب.
· 1992م قيام مجموعة من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن قرب مستوطنة حنات بجنين.
· 1989 م قيام مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي بمهاجمة دورية عسكرية قرب مستشفى النصر بمدينة غزة أدت إلى إصابة عدد كبير من ا لجنود حسب اعترافات جيش الاحتلال.
· 1985 م طائرات أمريكية من الأسطول السادس ترغم طائرة ركاب مصرية متجهة إلى تونس على الهبوط في مطار صقلية، وعلى متنها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس).
· 1983 م إسحاق شامير (ولد عام 19) يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لمناحيم بيغن المستقيل. هاجر إلى فلسطين من بولندا عام 1935، وكان عضواً مؤسساً في جماعة إرهابية تدعى "ليحي" (المناضلون في سبيل حرية إسرائيل),
· 1956 م استشهاد أكثر من 70 مواطناً فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قلقيلية.
· 1953 م مذبحة قلقيلية خاض المناضلون عدة معارك مع قوات العدو الإسرائيلي وكان من أهمها معركة قلنسوة وقد قصفت المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض الخسائر ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا في القرية فساداً وتدميراً.