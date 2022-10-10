وزارة السياحة تشدد على محاربة مكاتب السفر العشوائية

غزة- الرأي



شدد مدير عام المهن السياحية زكريا الهور، خلال اجتماعه مع جمعية وكلاء السياحة والسفر على تنظيم الحالة السياحة ومحاربة المكاتب العشوائية، و الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والعمل على سرعة انجاز معاملاتهم.

وناقشت الجلسة الحوارية مع أعضاء الجمعية الذى ضم رئيس مجلس اداره الحاج " وسيم مشتهى" تعزيز التعاون والنهوض بجودة الخدمات للمواطن بما يحقق المصلحة العامة، والعمل بمقتضي مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ،مؤكدين على تسهيل الوزارة لعمل مكاتب السياحة والسفر المرخصة وتذليل كافة العقبات التي تعيق العمل امامها، بما فيها مواجهة المكاتب العشوائية والغير مرخصة التي تعمل بشكل غير قانونى، والحفاظ على سلامه وامن المواطن من عمليات الحيلة او الخداع.

وبين د الهور ان الوزارة تتابع عمل مكاتب السياحة والسفر بشكل مستمر، وتقوم بجولات ميدانية لزيارتها والتأكد من سلامه إجراءاتها القانونية وتسجيلها لدى الوزارة بشكل رسمي، وتستمع إلى الملاحظات التي يبديها أصحاب المكاتب وتعمل مع الحكومة في من اجل دعمها وتسهيل اجراءاتها.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس اداره جميعه السياحة والسفر " وسيم مشتهى" مجهودات الوزارة في تقديم كل التسهيلات اللازمة للجمعية وحل كافة الإشكاليات التي تطرأ خلال العمل ، وشدد على تعزيز التواصل من اجل تقديم خدمة سياحية آمنة ومريحه للمواطن في الوزارة يداً واحدة للارتقاء بهذا القطاع الذي شهد الكثير من الإهمال خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وطالب مشتهى باستمرار العمل من اجل منع المكاتب غير المرخصة من العمل، معتبراً ان الجمعية شريكة في إدارة هذا القطاع مع الوزارة وتتحمل معها المسئولية في حماية المواطن من المكاتب التي تعمل دون ترخيص.