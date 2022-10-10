بلدية رفح تشرع بتوسعة شارع عكا

رفح - الرأي

شرعت بلدية رفح بتنفيذ مشروع توسعة شارع عكا - روحي صبح - في الحي الإداري وسط المدينة، الواصل بين شارع أبو بكر الصديق شمالًا وشارع الهدى جنوبًا.

وأوضح رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن الشارع يعتبر شريانًا رئيسيًا وسط المدينة، مشيرًا أن توسعته تحل عقدة مرورية كبيرة تعاني منها منطقة وسط البلد منذ عقود.

ولفت أن توسعة الشارع ستسهل حركة مرور المركبات والأفراد في المدينة وستقلل التكدس الكبير في وسطها، وتخدم آلاف الطلبة، شاكرًا التعاون الكبير من طرف السكان الذين استجابوا لنداء المصلحة العامة.

وكشف الصوفي عن إزالة المعوقات من جزء كبير من الشارع، ويجري حاليًا استكمال أعمال إزالة المتبقي منها، قائلا: "نجحنا بفضل الله ثم تعاون السكان، في توسعة الشارع، الذي استعصت توسعته على مدار السنوات الماضية".

بدوره أوضح م. حازم برهوم القائم بأعمال مدير وحدة الضبط والمتابعة الميدانية أن الشارع بطول 150 مترًا، ويصل عرضه بعد التوسعة من 13 إلى 15 مترًا.

وأكد أن أعمال التوسعة شهدت تعاونًا كبيرًا من المواطنين ضمن تسوية تضمنت حزمة من التسهيلات أبرزها تقديم تعويضات، وإعادة بناء ما تم إزالته، وإعفاءات من فواتير الخدمات المتراكمة.

وقال برهوم: "سيتم إعادة تأهيل الشارع بما يتلاءم مع الوضع الجديد، بعد نقل شبكات الاتصالات والكهرباء وتطوير شبكة الإنارة".