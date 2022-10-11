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خدمات النصيرات يفوز على غزة الرياضيّ ويتساويان في رصيدهما

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:50

خدمات النصيرات يفوز على غزة الرياضيّ ويتساويان في رصيدهما
خدمات النصيرات يفوز على غزة الرياضيّ ويتساويان في رصيدهما

 حقق نادي خدمات النصيرات- القادم الجديد للأضواء أوّل فوز له في بطولة الدوري العامّ الممتاز على حساب غزة الرياضيّ- الملقب بعميد الأندية الفلسطينيّة، بنتيجة 2-صفر على ملعب الشهيد محمّد ضمن لقاءات الجولة الخامسة في الموسم الكرويّ الجديد 2022-2023، سجلهما المهاجمان عبد اللطيف عليان، وعز الدين أبو جاموس. ورفع النصيرات رصيده إلى 4 نقاط من فوزٍ وتعادل وقفز من القاع إلى المركز التاسع متساوياً مع الرياضي بنفس رصيد النقاط والأهداف.

الدرجة الثّانية

وفي الدرجة الثانية، في فرع الوسطى والجنوب، تعادل الرُّباط والصلاح سلباً على ملعب البلديّ في النصيرات، ورفع الصلاح رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث متساوياً مع خدمات المغازي، ورفع الرباط رصيده 6 نقاط في المركز الخامس متساوياً مع شباب معن.

وفي نفس الدرجة في فرع الشمال، فاز اليرموك على الزيتون 1-صفر على ملعب اليرموك البلديّ، سجله عامر عاشور في الدقيقة 10، ورفع اليرموك رصيده لـ6 نقاط في المركز الخامس متساوياً مع التفاح والوفاق، وبقي الزيتون عند 3 نقاط في المركز السادس متساوياً مع شباب المغراقة.

مباراة الثلاثاء

وتختتم المباريات اليوم الثلاثاء في الدرجة الأوّلى ويلاقي أهلي النصيرات بيت لاهيا على ملعب الشهيد محمد.

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