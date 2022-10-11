وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2369) الثلاثاء 11/10/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تنمية القوى البشرية تفتتح دورة إعداد مدربين TOT وكالة الرأي الفلسطينية تدهور على صحة الأسير المضرب كنعان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسيرة الجعابيص تدخل عامها الثامن بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية 50 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية محكمة بداية شمال غزة تعقد اجتماعًا مشتركًا مع المحامين وكالة الرأي الفلسطينية الأزهر يدين حرق مستوطنين نسخاً من القرآن في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية 8 إصابات في 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأخذ مقاسات منزل منفذ عملية "شعفاط "لتفجيره وكالة الرأي الفلسطينية اللواء صلاح يعزز التعاون المشترك مع رئاسة جامعة الأزهر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الأزهر يدين حرق مستوطنين نسخاً من القرآن في الخليل

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:49

غزة - الرأي:

أدان الأزهر الشريف، قيام مستوطنين ارهابيين بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، في مدينة الخليل.

وأكد الأزهر في بيان له اليوم الثلاثاء، على أن هذه الجرائم الصهيونية التي تغذي مشاعر العنف والكراهية، وتضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، تؤكد من جديد ضرورة وحدة العرب والمسلمين، ووقوفهم قوة صلبة في مواجهة العابثين بحرماتهم ومقدساتهم، وإنهم لقادرون على رد الصاع صاعين لو أرادوا.

وشدد أن المصحف الشريف سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، وموجها لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والكراهية والنفوس المريضة من أصحاب السجلات السوداء في القتل والإرهاب، وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الفلسطينيين.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟