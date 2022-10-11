الأزهر يدين حرق مستوطنين نسخاً من القرآن في الخليل

غزة - الرأي:

أدان الأزهر الشريف، قيام مستوطنين ارهابيين بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، في مدينة الخليل.

وأكد الأزهر في بيان له اليوم الثلاثاء، على أن هذه الجرائم الصهيونية التي تغذي مشاعر العنف والكراهية، وتضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، تؤكد من جديد ضرورة وحدة العرب والمسلمين، ووقوفهم قوة صلبة في مواجهة العابثين بحرماتهم ومقدساتهم، وإنهم لقادرون على رد الصاع صاعين لو أرادوا.

وشدد أن المصحف الشريف سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، وموجها لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والكراهية والنفوس المريضة من أصحاب السجلات السوداء في القتل والإرهاب، وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الفلسطينيين.