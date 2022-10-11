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بلدية الزوايدة ووزراعة الوسطى تبحثان التعاون المشترك

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:24

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غزة-الراي 
استقبل رئيس بلدية الزوايدة أ.سامي ابو محيسن بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية وفدا من مديرية زراعة الوسطى وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.


ورحب ابو محيسن بالوفد الزائر مثمنا دور مديرية الزراعة على دورها الريادي في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية مؤكدا على حرص البلدية على التعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية كافة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين مشيراً ان تعاون المؤسسات وتكاملها هو سر نجاح العمل العام مشددا ان بلدية الزوايدة تفتح ابوابها دوما للجميع ، شاكرا الوفد على جهوده وحرصه الدائم في خدمة الوطن والمواطنين .


وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ ورش عمل للمزارعين دعوة رئيس البلدية لافتتاح موسم قطف الزيتون والنخيل .
 

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