حماس: تحرير الأسرى سيبقى على رأس أولوياتنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ تحرير الأسرى من سجون الاحتلال كان وسيبقى على رأس أولويات الحركة، مشددةً على أنها ستمضي بكل الوسائل على الوفاء لصمودهم وتضحياتهم، ولن يهدأ لها بال حتى يتنسم جميعهم عبق الحريَّة في سماء الوطن.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن شعبنا الفلسطيني يستحضر، في مثل هذا اليوم، قبل ثمانية وعشرين عاماً، بكل فخر واعتزاز، تلك العملية البطولية، التي تمكّنت من خلالها كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام من أسر الجندي الصهيوني "نحشون فاكسمان"، وارتقى خلالها بعد اشتباك مسلّح مع العدو ثلة من الأبطال شهداء على درب الدفاع عن الأسرى وتحريرهم من سجون العدو الصهيوني، في مقدّمتهم صلاح الدين جاد الله، وحسن تيسير النتشة، وعبد الكريم بدر، وأسر إثرها ثلة آخرون من المجاهدين، تمكّنت المقاومة من الوفاء لهم بتحريرهم في صفقة وفاء الأحرار.

وبعثت بتحيّة الفخر والاعتزاز إلى الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ونشدّ على أياديهم لمواصلة صمودهم وتحدّيهم للسجّان.

وأضافت: أننا في هذه الذكرى المباركة، التي عبّدت الطريق نحو أسر المزيد من الجنود الصهاينة، وإبرام صفقات الوفاء للأسرى، نترحّم على أرواح شهدائها الأبرار، وكل قوافل شهداء شعبنا في مشروع التحرير والعودة.