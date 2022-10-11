وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تواصل لقاءاتها لدراسة مشروع قانون الصحة النفسية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية وعيادة الوكالة بالنصيرات تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تحرير الأسرى سيبقى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية عملية "شعفاط"..إهانة لمنظومة الاحتلال وحاضنة شعبية للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش عدة قضايا تتعلق بقطاع حماية الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم مساعدة مالية طارئة لعدد من الحالات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تشارك في افتتاح اسبوع المنتج الوطني "أرض الخير" وكالة الرأي الفلسطينية السراج "ومؤسسة البركة الجزائرية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" يوزع الحقيبة المدرسية على ٤٤ ناديا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة ووزراعة الوسطى تبحثان التعاون المشترك
أخبار » الأخبار الفلسطينية

في الذكرى الـ 28 لأسر فاكسمان

حماس: تحرير الأسرى سيبقى على رأس أولوياتنا

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:57

تحرير الأسرى
تحرير الأسرى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ تحرير الأسرى من سجون الاحتلال كان وسيبقى على رأس أولويات الحركة، مشددةً على أنها ستمضي بكل الوسائل على الوفاء لصمودهم وتضحياتهم، ولن يهدأ لها بال حتى يتنسم جميعهم عبق الحريَّة في سماء الوطن.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن شعبنا الفلسطيني يستحضر، في مثل هذا اليوم، قبل ثمانية وعشرين عاماً، بكل فخر واعتزاز، تلك العملية البطولية، التي تمكّنت من خلالها كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام من أسر الجندي الصهيوني "نحشون فاكسمان"، وارتقى خلالها بعد اشتباك مسلّح مع العدو ثلة من الأبطال شهداء على درب الدفاع عن الأسرى وتحريرهم من سجون العدو الصهيوني، في مقدّمتهم صلاح الدين جاد الله، وحسن تيسير النتشة، وعبد الكريم بدر، وأسر إثرها ثلة آخرون من المجاهدين، تمكّنت المقاومة من الوفاء لهم بتحريرهم في صفقة وفاء الأحرار.

وبعثت بتحيّة الفخر والاعتزاز إلى الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ونشدّ على أياديهم لمواصلة صمودهم وتحدّيهم للسجّان.

وأضافت: أننا في هذه الذكرى المباركة، التي عبّدت الطريق نحو أسر المزيد من الجنود الصهاينة، وإبرام صفقات الوفاء للأسرى، نترحّم على أرواح شهدائها الأبرار، وكل قوافل شهداء شعبنا في مشروع التحرير والعودة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟