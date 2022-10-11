وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنفذ ندوة ارشادية لمزارعي البستنة الشجرية وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة القسطل " أ" تنفذ نشاط لماذا نقرأ ضمن اسبوع المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يختتم بطولة السباحة المركزية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبحث تعزيز التعاون المشترك مع جمعية البركة الجزائرية وكالة الرأي الفلسطينية "مُديريات الداخلية" تصدر أكثر من 173 ألف معاملة خلال الرُبع الثالث من 2022 وكالة الرأي الفلسطينية مشاريع إنشائية جديدة فـــي مجــــــمع محــــــاكم خانـيونس وقـصر العدل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينفذ مناورة الإخلاء الآمن بمدرسة عيلبون الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تنظم يوماً مفتوحاً ضمن فعاليات أسبوع المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يطلق فعاليات البرنامج الوطني للتبرع بالقرنيات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تختتم تنفيذ دورة" اللغة العبرية المستوى الثاني"
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:03

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشوفات المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة من كشف رقم (2022/34).

للاطلاع على الأسماء هنا:

وذكرت أن السفر سيكون لحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/39). للاطلاع على الأسماء هنا:

وأهابت الداخلية بالمسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت الداخلية إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟