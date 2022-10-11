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خلال جولة على المصانع الغذائية

"الاقتصاد" تُطّلع صحفيين على إيجابيات قرار دعم المنتج المحلي

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:46

جانب من الجولة
جانب من الجولة

غزة - الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جولة للصحفيين والنشطاء على المصانع الغذائية لاطلاعهم على ايجابيات قرار الوزارة في حماية المنتج المحلي.

وقال مدير عام التخطيط والسياسات بالوزارة أسامة نوفل خلال الجولة، إن جولة اليوم تأتي استكمالاً لجولات سابقة ومتعددة لاطلاع المجتمع الفلسطيني ووسائل الإعلام على أهمية دعم المنتج المحلي.

واضاف نوفل: "شاهدنا وجود جودة عالية في المنتج المحلي وأسعار مناسبة، وشاهدنا عمال يعملون بشكل مستمر في هذه المصانع".

وأكد وجود رضا لدى أصحاب المصانع من خطوة وقرار وزارة الاقتصاد دعم وحماية المنتج المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص.

بدوره، ذكر مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة أيمن أبو ليلة، أن جولة الصحفيين تأتي في سياق تعريف واطلاع وسائل الإعلام على حجم التطور عقب قرار الوزارة من حيث قدرة وقوة خطوط الانتاج العاملة وجودة المنتج المحلي وأعداد العمال التي زادت وكذلك زيادة أجورهم.

وأوضح أبو ليلة، أن الجولة تعمل على ايصال الصورة الواضحة للجميع بهدف تحسين ثقافة المستهلكين نحو المنتجات المحلية.

من جهتهم، أشاد أصحاب المصانع الغذائية بقرار الوزارة، واصفين إياه بالحكيم والصائب كونهم انتظروه منذ سنوات طويلة.

واستعرض أصحاب المصانع أمام وسائل الإعلام آخر التطورات المتعلقة بصناعاتهم، وانعكاس القرار عليهم من كافة النواحي والرؤية القادمة التي سيعملون بها.

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