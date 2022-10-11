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بحضور وفد من اليابان واليونسكو

التعليم تفتتح وحدتين جديدتين للتعليم المهني بغزة وخان يونس

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:49

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

غزة - الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وحدتين جديدتين للتعليم المهني الأولى تخصص تصميم جرافيكي في مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات بمديرية خان يونس، والثانية تخصص تصميم صفحات ويب في مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين بمديرية شرق غزة، وذلك بتمويل من الحكومة اليابانية وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

وشارك في حفل الافتتاح الذي تم في الوحدة المهنية بخان يونس وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، ومُمثل اليابان السيد مما ساهيرو ما تسوي، ومُمثلة اليونسكو السيدة أوشيو ميورا، ومدير تعليم خانيونس أ. عبد الرحيم الفرا، ومدير التعليم المهني بالوزارة م.شادي هنية وعدد من المسؤولين.

ورحّب وكيل الوزارة المساعد بالحضور، كما قدّم الشكر لليابان واليونسكو على دعمهم لفلسطين ومشاريع التعليم خاصة تدشين هاتين الوحدتين.

 ولفت مطر إلى أن فكرة الوزارة في افتتاح الوحدات المهنية في المدارس جاءت لتقريب التخصصات المهنية للطلبة، إضافة إلى تشجيع المزيد من الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم لما له من أهمية في التنمية والمستقبل.

بدوره أعرب ماتسوي أن اليابان تُشجع هذه الأفكار والمبادرات النوعية ومنها الوحدات المهنية داخل المدارس والتي تُنمي مهارات الطلبة في المجالات الرقمية وتؤهل اندماجهم في سوق العمل.

وقدّم مُمثل اليابان الشكر لوزارة التعليم واليونسكو على هذا التعاون المهم الذي يخدم قطاع التعليم والطلبة في فلسطين.

من جهتها أعربت السيدة أوشيو عن سعادتها بزيارة غزة وافتتاح هذا المكان التعليمي الهادف لرفع قدرات ومهارات التلاميذ بالمهارات الرقمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.

من جانبه أكد هنية أن الوزارة وضمن خطتها تعمل على استثمار الوحدات المهنية بالشكل الأمثل نحو تحقيق الأهداف التعليمية وأهمها تخريج طلبة متمكنين في المجالات التقنية والمهنية.

والتقى الوفد بالطالبات وجرى حوار ونقاش حول الاستفادة من الوحدة المهنية خاصة في مجال التصميم الجرافيكي والأفكار الريادية الطلابية في هذا المجال.

يُشار إلى أن الوحدات المهنية هي غرف صفية مجهزة دشنتها الوزارة في العديد من المدارس تفيد تخصص طلبة الفروع المهنية في مرحلة الثانوية.

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