وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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12 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:36
غزة – الرأي:
جاءت أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 وفقاً لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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