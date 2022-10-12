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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل أسواق قطاع غزة

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

جاءت أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 وفقاً لوزارة الزراعة على النحو التالي :

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