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تشيلسي يفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:54

تشيلسي يفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق تشيلسي الإنكليزي على مضيفه ميلان الإيطالي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورج .1/1

وسجل هدفي تشيلسي جورجينيو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وبيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة .30

وشهدت المباراة طرد فيكايو توموري لاعب ميلان في الدقيقة .18

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورج .1/1

وتقدم ريد بول سالزبورج عن طريق نيكولاس سيوالد في الدقيقة 12 وتعادل دينامو زغرب عن طريق روبيرت ليوبيتشيتش في الدقيقة 40

ورفع ريد بول سالزبورج رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، كما رفع دينامو زغرب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

 

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