النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2369) الاربعاء12 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- رئيس الوزراء الفلسطيني: سنواصل توفير مقومات الصمود للأسرى بسجون الاحتلال
- الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتحذر من تفجر الأوضاع
- حركة "فتح" تؤكد دعمها التام للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي
- رئيس نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يتعمد رفع كلفة المقاومة ماديا ويجب التوقف عن اللجوء للمحاكم الإسرائيلية بشكل كامل
- “حماس”: الجزائر سترفع اتفاق المصالحة الفلسطيني المرتقب للقمة العربية
- أمين عام “الجهاد الإسلامي” يقر بخطأ استراتيجي خلال معركة “وحدة الساحات” في غزة
- حماس: عمليات المقاومة النوعية إنذارٌ متجدد للاحتلال
- «شعفاط» ليست استثناءً: حواجز الإذلال في مهداف المقاومين
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حماية مشددة
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أخبار إسرائيلي
- نتنياهو عن الاتفاق المرتقب مع لبنان: "استسلام تاريخي"
- الاحتلال يعلن مقتل الجندي الذي أصيب في عملية إطلاق النار غربي نابلس
- شوهام: إصابة رجل طعنا واعتقال شاب من شعفاط
- اليمين الإسرائيلي يلجأ إلى المحكمة العليا لإبطال الاتفاق مع لبنان
- مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة- (صور وفيديو)
- نتنياهو عن الاتفاق المرتقب مع لبنان: "استسلام تاريخي"
- الاحتلال يعلن مقتل الجندي الذي أصيب في عملية إطلاق النار غربي نابلس
اخبار دولية
اخبار عربية
- لبنان يعلن التوصل إلى «صيغة تلبي مطالبه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
- السيد نصر الله: الجهاد الإسلامي جزء أساسي من حركات المقاومة التي تعلق عليها الآمال
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
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- جماعة “عرين الأسود” الفلسطينية تتبنى تنفيذ 5 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة
- مستوطنون يغلقون طرقا ويعتدون على مركبات فلسطينيين بالضفة
- مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة- (صور وفيديو)
- اقتحامات الأقصى في “عيد العرش” ترفع التوتر.. و”حماس” و”الجهاد”: سنواجه بمزيد من الفعل المقاوم
- انطلاق جلسات حوار الفصائل الفلسطينية في الجزائر
- رئيس نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يتعمد رفع كلفة المقاومة ماديا ويجب التوقف عن اللجوء للمحاكم الإسرائيلية بشكل كامل
- “حماس”: الجزائر سترفع اتفاق المصالحة الفلسطيني المرتقب للقمة العربية
- أمين عام “الجهاد الإسلامي” يقر بخطأ استراتيجي خلال معركة “وحدة الساحات” في غزة
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الشرق الأوسط
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- «الحدود»... عقبة إسرائيل منذ ما قبل نشأتها رسمياً
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- موسكو لتل أبيب: صمتّم لسنوات عن الهجمات الأوكرانية... والآن تدينون الروس!
الغد الأردنية
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الاهرام المصرية
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- مُخيم "شعفاط" يعلن العصيان.. ورئيس وزراء فلسطين يدعو العالم لفك الحصار عن المخيم
- حركة "فتح" تؤكد دعمها التام للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي
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الشروق المصرية
- حركة فتح تؤكد دعمها التام للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي
- وفاة الجندي الإسرائيلي الذي أصيب في هجوم نابلس متأثرا بجروحه
- مُخيم شعفاط يعلن العصيان.. ورئيس وزراء فلسطين يدعو العالم لفك الحصار عن المخيم
- إسرائيل: التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية تاريخي
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- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حماية مشددة
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صحيفة الأيام
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وكالة الرأي
- الاحتلال يغلق مداخل نابلس ويشدد إجراءاته في محيطها
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وكالة صفا
- بثالث أيام "عيد العرش"عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل حارسين
- إضراب في مدارس القدس رفضا لحصار شعفاط وعناتا
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- عرين الأسود تعلن تنفيذ خمس عمليات إطلاق نار بنابلس
- خاص مختص لـ"صفا": المقاومة بالضفة تتقدم خطوة للأمام وتنتقل للجماعية والتنظيم
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"وكالة سما
- موقع أمريكي يكشف تفاصيل اتفاق سري يسمح لمصر باستخراج الغاز من بحر غزة
- بحماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد
- اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط ووقف اعتداءات المستوطنين
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فلسطين اليوم
- محدث بالفيديو والصور الإضراب الشامل يعم الأراضي الفلسطينية نصرةً لمخيمي شعفاط وعناتا
- مسؤول ومختص: الإعلام الجديد للجهاد جزء من عملها المقاوم فضح جرائم الاحتلال
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عرب 48
- مستوطنون يغلقون طرقات ويعتدون على منازل ومركبات في الضفة
- إعلان "عصيان مدنيّ مفتوح" في مخيّم شعفاط
- نابلس: إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار
- استطلاع: 60 مقعدا لمعسكر نتنياهو لو جرت الانتخابات الآن
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- الاحتلال يعلن مقتل الجندي الذي أصيب في عملية إطلاق النار غربي نابلس
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وكالة وفا
- 900 معتقل في "عوفر" يعيدون وجبات الطعام اليوم اسنادا للأسرى ...
- مستوطنون يهاجمون مركبة خاصة لنقل مرضى الكلى قرب حاجز حوارة
- أبو عيطة: الحوار الوطني في الجزائر يجري بأجواء إيجابية وبمسؤ ...
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12تشرين أول (أكتوبر)
- 2006م مجزرة صهيونية في قطاع غزة راح ضحيتها تسعة شهداء و23 جريحاً بينهم ثلاثة من كتائب القسام.
- 2005م اعتقال القائد القسامي إبراهيم غنيمات جنوب بيت لحم على يد قوات الاحتلال
- 2004م استشهاد الطفلة غدير مخيمر على يد قناص صهيوني وهي على مقاعد الدراسة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- 2000م مدينة غزة تتعرض لقصف صاروخي إسرائيلي لأول مرة في انتفاضة الأقصى
- 1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 673 (1990) الذي يدين أعمال العنف التي ارتكبها قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى
- 1956 م مجزرة صهيونية وحشية في خان يونس، ما أدى إلى سقوط أكثر من 175 شهيداً.
- 1939 م مغادرة أول فوج من اليهود المهجّرين من فيينا وبوهيميا
- 1936م انتهاء الإضراب العام الذي شمل جميع أنحاء فلسطين وقد دام 6 أشهر.
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