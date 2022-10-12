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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2369) الاربعاء12 أكتوبر 2022

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:55

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2369)  الاربعاء12 أكتوبر  2022

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  • حدث في مثل هذا اليوم

12تشرين أول (أكتوبر)

  • 2006م مجزرة صهيونية في قطاع غزة راح ضحيتها تسعة شهداء و23 جريحاً بينهم ثلاثة من كتائب القسام.
  • 2005م اعتقال القائد القسامي إبراهيم غنيمات جنوب بيت لحم على يد قوات الاحتلال
  • 2004م استشهاد الطفلة غدير مخيمر على يد قناص صهيوني وهي على مقاعد الدراسة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
  • 2000م مدينة غزة تتعرض لقصف صاروخي إسرائيلي لأول مرة في انتفاضة الأقصى
  • 1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 673 (1990) الذي يدين أعمال العنف التي ارتكبها قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى
  • 1956 م مجزرة صهيونية وحشية في خان يونس، ما أدى إلى سقوط أكثر من 175 شهيداً.
  • 1939 م مغادرة أول فوج من اليهود المهجّرين من فيينا وبوهيميا
  • 1936م انتهاء الإضراب العام الذي شمل جميع أنحاء فلسطين وقد دام 6 أشهر.
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