النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2369)  الاربعاء12 أكتوبر  2022

10:35الغصين يستقبل وفداً من الهيئة العليا لشئون العشائر

10:30إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم والخليل

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