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التنمية البشرية بالصحة تجري جولة إشرافية لمراكز التدريب

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:23

التنمية البشرية بالصحة تجري جولة إشرافية لمراكز التدريب
التنمية البشرية بالصحة تجري جولة إشرافية لمراكز التدريب

غزة-الرأي
قام فريق من دائرة تدريب الخريجين وطلبة الجامعات (الامتياز والمزاولة) بالإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بجولة إشرافيه لمستشفيات وزارة الصحة وذلك ضمن المتابعة الدورية للملتحقين ضمن برنامج الامتياز في كل من تخصص الطب البشري، الصيدلة، التحاليل الطبية، العلاج الطبيعي.

وأفاد رئيس قسم الامتياز ا. أحمد الشرفا ان الهدف من الزيارة تعزيز العلاقة مع مراكز التدريب والمشرفين والمدربين والاطلاع عن كثب على سير العملية التدريبية للمتدربين وانتظام دوامهم، وآليات المتابعة والتقييم.

وتابع أنه تم الاجتماع مع مشرفي البرامج التدريبية من جميع التخصصات للاطلاع على آلية المتابعة الإدارية والفنية، كما والتقى الفريق بمتدربي الامتياز للاستماع لمتطلباتهم فيما يتعلق بطبيعة التدريب إضافة إلى مناقشة سير عملية التدريب داخل المستشفى، والتأكيد على بعض الارشادات الخاصة بالعملية التدريبية.

وتمثلت الجولات الميدانية بزيارة لكل من مجمع ناصر الطبي، مستشفى الهلال الإماراتي، مستشفى أبو يوسف النجار وتم مقابلة مدراء المستشفيات والمشرفين على التدريب بالمستشفيات.

وشارك في الجولة كل من د.نادية مزيد رئيس شعبة الطب البشري، د.إيمان داوود رئيس شعبة الصيدلة، ا.إيمان ضاهر رئيس شعبة التحاليل الطبية.

والجدير بالذكر أن سنة الامتياز للطب البشري تعتبر فترة تدريب إلزامي لمدة 12شهراً يتدرب فيها الأطباء في مراكز التدريب التابعة لوزارة الصحة، و12شهرا لأخصائيي العلاج الطبيعي، و6 أشهر لأخصائيي الصيدلة، وثلاث شهور لأخصائيي التحاليل الطبية.

310380211_5936590293040459_8960463836730271070_n التنمية البشرية بالصحة تجري جولة إشرافية لمراكز التدريب
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