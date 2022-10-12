مدرسة صلاح خلف بغزة تُنظم ندوة إلكترونية مع مكتبة المسجد الأقصى

غزة- الرأي

نظّمت مكتبة مدرسة صلاح خلف الحكومية بغرب غزة ندوة إلكترونية مع مكتبة المسجد الأقصى المبارك، ضمن أسبوع المكتبات ومبادرة "بين شقي الوطن".

وشارك في اللقاء من مدرسة صلاح خلف مديرة المدرسة آمال الكحلوت، وأمينة المكتبة أ. سهام الخطيب وطالبات المدرسة، ومن مكتبة المسجد الأقصى أمينة المكتبة أ. رزان الشريف.

وثمّنت الكحلوت هذا اللقاء المتميز ، مؤكدة أن المسجد الأقصى والقدس في العقل و الوجدان وقضية القدس والمقدسات حاضرة دوماً بكل قوة في النشاطات والبرامج التي تنفذها وزارة التعليم بغزة في المدارس.

بدورها أكدت الخطيب أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن أسبوع المكتبات المعنون مكتباتنا شراع ومناهجنا قلاع، حيث نؤكد فيه على أهمية المكتبات، وتضامن مدارس غزة مع القدس ورفض محاولة الاحتلال فرض مناهج محرفة على مدارس القدس.

من جهتها عبّرت الشريف عن سعادتها بهذا اللقاء التواصلي، وقدّمت الشكر لمكتبة ومدرسة صلاح خلف وجميع مكتبات وطلبة المدارس بغزة.

وخلال الندوة عرضت الشريف زوايا وأقسام مكتبة المسجد الأقصى و ماتحتويه من كتب ومخطوطات كما تحدثت عن الأنشطة التي تقوم بها المكتبة لخدمة المسجد الأقصى والمصلين والزوار.

وخلال اللقاء تم فتح النقاش والحوار للطالبات عن الكثير من القضايا التي تخص القدس والمسجد الأقصى.

وتم الاتفاق على عمل لقاءات تواصلية بين المكتبتين.