الغصين يستقبل وفداً من الهيئة العليا لشئون العشائر

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، في مكتبه بمقر الوزارة بمدينة غزة، وفدا من الهيئة العليا لشئون العشائر بالمحافظات الجنوبية.

ورحب الغصين بوفد العشائر، مشيدا بجهودهم الكبيرة في الحفاظ على الترابط الاجتماعي، وحل النزاعات والخلافات المجتمعية.

وقدم الغصين للوفد عرضاً موجزاً عن عمل وزارة العمل، والملفات المهمة التي تتولى مسئوليتها، معربا عن سعادته بجودة الخدمات التي تقدمتها وزارته للمواطنين.

من جهته، أشاد منسق الهيئة العليا لشئون العشائر بالمحافظة الجنوبية المختار حسني المغني، بالدور الذي تقوم به وزارة العمل في خدمة المجتمع، مثمنا الحرص الكبير الذي يبديه وكيل الوزارة في متابعة جميع الملفات التي تهم المواطنين.

وتخلل اللقاء مناقشة العديد من الملفات المجتمعية، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتواصل الدائم بينهما بما يساهم في خدمة المواطنين.