الدفاع المدني بالشمال يختتم دورة تدريبية لعناصر التدخل

غزة- الرأي

اختتم قسم التدريب التابع لمديرية الدفاع المدني في محافظة شمال غزة دورة تدريبية بعنوان "دورة مهارات دفاع مدني" استهدفت عناصر وحدة التدخل وحفظ النظام بالمحافظة بمقرها شمال غزة.

وبين الملازم محمد منصور مسؤول قسم التدريب بالدفاع المدني بالشمال أن الدورة شملت محاضرات نظرية وتطبيق عملي علي كيفية التعامل مع انواع الحرائق وطرق مكافحتها الإسعافات الاولية، إلى جانب طرق الإخلاء الجزئي والكامل في حالات والطوارئ.

وأشار إلى أن مدة الدورة التدريبية شهراً كاملاً بواقع 72 ساعة تدريبية استهدفت 30 عنصر من كوادر التدخل وحفظ النظام بمحافظة شمال غزة، مبيناً أن الدورة تأتي في إطار تعزيز علوم الدفاع المدنى لدى عناصر التدخل وكيفية التعامل في حالات الحرائق فى حال عدم وجود طواقم الدفاع المدنى.

ونوه إلى أن قسم التدريب بصدد عقد مزيد من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، للحد من خطر الحرائق وضمان الأمن والسلامة المجتمعية.