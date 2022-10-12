إضراب شامل بالضفة والقدس رفضًا لحصار مخيم شعفاط

الضفة المحتلة - الرأي

عمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، تضامنًا مع أهالي مخيم شعفاط الذين يتعرضون لحصار إسرائيلي منذ 5 أيام، وذلك استجابةً لدعوة مجموعات "عرين الأسود".

وامتنعت المحال التجارية والمطاعم عن فتح أبوابها صباح اليوم، فيما شهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمركبات.

وأعلن أهالي مخيم شعفاط، مساء أمس الثلاثاء، العصيان المدني الكامل حتى رفع الحصار المفروض عليهم من قبل قوات الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على مخيم شعفاط وعناتا، منذ مساء السبت الماضي، بإغلاق المداخل وتنفيذ اقتحامات على مدار الساعة للمنازل والمحلات التجارية، إضافة الى قمع وتنكيل بالسكان، واستهدافهم بالمياه العادمة والقنابل الغازية.

وحذر النشطاء واللجان في المنطقة، من نفاذ المواد التموينية الأساسية في حال استمرار الحصار على المنطقة ومنع الشركات من الدخول اليها لتسليم البضائع.

وكانت مجموعات "عرين الأسود" قد أعلنت أن يوم الأربعاء يوم نفير وإضراب عام واشتباك شامل في كل نقطة بالضفة تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، والذين يواجهون الحصار وتضييق الاحتلال الإسرائيلي.