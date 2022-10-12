الشرطة المجتمعية تُوقع مذكرة تفاهم مع القضاء الشرعي

وقَّعت الشرطة المجتمعية مذكرة تفاهم بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين.

جاء ذلك، بحضور د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية، ومدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر ونائبه العميد رائد العامودي، والمقدم فايزة عبد الدايم مدير دائرة الأسرة والطفولة بالشرطة المجتمعية.

وأشاد الجوجو بدور الشرطة المجتمعية والمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الوعي القانوني لدى المواطن، خاصة فيما يتعلق بقضايا النساء والأطفال، للوصول نحو مجتمع آمن مستقر يسوده العدل والمساواة.

بدوره، أكد العميد مطر أن الشرطة المجتمعية تسعى لتوثيق الشراكة مع جميع مكونات المجتمع لتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، من خلال الاستماع للمواطنين عن قرب، وحل الخلافات والإشكاليات فيما بينهم.