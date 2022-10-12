المالية تناقش مع التشريعي قضايا نقابة الأطباء

غزة- الرأي

التقى وفد من وزارة المالية عدداً من نواب المجلس التشريعي لمناقشة عدة قضايا تخص نقابة الأطباء.

وضم وفد الوزارة كلاً من مدير عام الشؤون القانونية أ. عفاف قلجة، ومدير عام ضريبة القيمة المضافة أ. هيثم مشتهى، وكلاً من أ. صالح مهنا، وأ. صالح الحداد عن ضريبة الدخل.

وكان في استقبالهم كلاً من النائب د.عبد الرحمن الجمل، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب د. هدى نعيم، والنائب د. سالم سلامة، بحضور وفد من نقابة الاطباء برئاسة نقيب الاطباء د. فضل نعيم.

واستمع الطرفان لمطالب نقابة الأطباء المتمثلة في تسهيل الاجراءات المتخذة بحق الأطباء غير الملتزمين ضريبياً من قبل النيابة العامة وبتنسيب من وزارة المالية.

وأوضحت وزارة المالية أن أي اجراء قانوني يتم اتخاذه بحق أي مكلف غير ملتزم ضريبياً يأتي بعد سلسلة من المتابعات والاجراءات القانونية والادارية والتي يتم فيها منح المكلف فترات زمنية عديدة لتسوية أموره ضريبياً.

وأكدت المالية على استعداد طواقمها لعقد لقاءات توعوية للأطباء لتثقيفهم بالإجراءات الضريبية والاصول القانونية المرتبطة بها.

بدورها شكرت نقابة الأطباء وزارة المالية على الايضاحات المقدمة معربةً عن استعدادها للتعاون التام مع الوزارة في حث الاطباء على الالتزام الضريبي.

من جانبهم شكر نواب المجلس التشريعي وزارة المالية على استجابتهم السريعة في الاستماع لمطالب النقابة، مؤكدين حرصهم على تحسين وتوحيد الفهم بين المكلف والادارات الضريبية وصولاً لتحقيق الالتزام الضريبي والعدالة الضريبية للجميع.