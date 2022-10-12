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المالية تفتتح دورة لموظفيها حول قانون الخدمة العامة

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:39

المالية تفتتح دورة لموظفيها حول قانون الخدمة العامة
المالية تفتتح دورة لموظفيها حول قانون الخدمة العامة

غزة- الرأي

افتتحت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية دورة في قانون الخدمة المدنية وحقوق الموظفين وواجباتهم.

وقالت الوحدة إن الدورة تهدف إلى تثقيف الموظفين بقانون الخدمة المدنية وتعزيزه، ومعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بالموظفين، وأثر ذلك على تجويد الخدمات.

وأوضحت الوحدة أن 25 موظفا شاركوا بالدورة وتعرفوا على مواد قانون الخدمة العامة، ما يعزز مهاراتهم ويحافظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالجمهور.

وثمن الأكاديمي القانوني ومحاضر الدورة د.أحمد العويطي دور موظفي وزارة المالية في تقديم أفضل خدمة المواطنين، داعياً لضرورة تعزيز قانون الخدمة العامة والعمل بمواده ما يحقق العدالة والنزاهة.

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