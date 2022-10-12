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الصحة تنفذ سلسلة فعاليات للصحة النفسية في القطاع

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:42

الصحة تنفذ سلسلة فعاليات للصحة النفسية في القطاع
الصحة تنفذ سلسلة فعاليات للصحة النفسية في القطاع

غزة- الرأي
نفذت الادارة العامة للصحة النفسية بالشراكة مع أطباء العالم-فرنسا MDM-france ، وبالتعاون مع ادارة صحة محافظة الوسطى سلسة مع الفعاليات تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

وافتتح الدكتور عمر البحيصي رئيس قسم الطب النفسي الارتباطي سلسلة الفعاليات.بحضورد. ناهض جودة مدير الصحة بالمحافظة، و د. مراد عابد منسق برنامج رأب الفجوة، مؤكدا على مواصلة تنفيذ الفعاليات والبرامج النفسية.

وفي ذات السياق، وجهت عيادة غرب غزة دعوة لمدرسة ثانوية مجاورة لزيارة العيادة والتعرف على طبيعة الخدمات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي.

في حين قدمت ا. الهام الخواجا من عيادة ابو شباك للصحة النفسية ندوة عامة تناولت اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام بشعاره "الصحة النفسية والرفاه للجميع اولوية عالمية".

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