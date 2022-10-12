"الباز" يطلع على سير العمل في الإدارة العامة لأملاك الحكومة

غزة- الرأي

عقد رئيس سلطة الأراضي المستشارد. عماد الباز اجتماعاً للإدارة العامة لأملاك الحكومة بمشاركة مدير عام أملاك الحكومة م. حسن السرحي ومدير دائرة التفتيش والمتابعة م. محمد أبو شعر و م. ميساء مقداد مدير وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي ورؤساء الدوائر الأقسام وموظفي الإدارة كافة .

وأكد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة المتابعة المستمرة والسريعة للتعديات على الأراضي الحكومية والتعاون والتنسيق مع المكاتب الفرعية الخاصة بالتفتيش والمتابعة لمنع وقوع أي تعديات جديدة على الأراضي الحكومية وملاحقة المتعدين وناقش د. الباز الجهود المبذولة لتسوية أوضاع العشوائيات واليات العمل فيها من ناحية التسويات والتخطيط .

وشدد المستشار الباز على ضرورة حسن استقبال الجمهور والدقة والسرعة في انجاز المعاملات مبينا أهمية أرشفة الملفات لحفظها كاملة .

كما ناقش المجتمعون الخطة التشغيلية للإدارة العامة لأملاك الحكومة وانجازاتها خلال الربع الثالث من العام أليات الاستمرار في المتابعة لإنجاز الخطة كاملة .

واستمع د. الباز الى مقترحات الموظفين لتطوير وتجويد العمل وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور